Atacan bus de la empresa Nueva América en San Juan de Miraflores: conductor resultó herido

Ataque contra bus de la empresa Nuevo América en SJM | Composición LR / Difusión

Ataque contra bus de la empresa Nuevo América en SJM | Composición LR / Difusión

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Un nuevo ataque contra el transporte público se registró en la capital. Un bus de la empresa Nueva América fue baleado cuando circulaba por la avenida San Juan, a la altura del paradero 13, en el distrito de San Juan de Miraflores. Como consecuencia del atentado, el chofer de la unidad resultó herido y tuvo que ser evacuado de emergencia a un hospital cercano.

Según información preliminar, el vehículo se desplazaba por su ruta habitual cuando fue interceptado por sujetos armados, quienes realizaron múltiples disparos. Al menos seis proyectiles impactaron contra el bus y uno cayó a la altura del tórax del conductor, identificado como Enerth Andrés Huaynay Riqueros (42).

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Víctima tuvo que ser trasladada de emergencia tras ataque contra bus en San Juan de Miraflores

A raíz del ataque, el chofer fue trasladado de emergencia al Hospital Guillermo Kaelin de la Fuente, en Villa María del Triunfo, donde permanece internado bajo observación. En tanto, la unidad siniestrada fue derivada a la Comisaría PNP Pamplona I, donde continúan las diligencias para determinar el móvil del atentado.

La Policía Nacional activó un plan cerco para agilizar la captura de los responsables y no descartó que el hecho esté vinculado a un caso de extorsión, ilícito que viene afectando a diversas empresas de transporte público en Lima Metropolitana.

Más de 100 atentados contra el transporte en lo que va de 2026

De acuerdo con cifras del Ministerio Público, entre el 1 de enero y el 17 de julio se han reportado 107 atentados, con víctimas, contra unidades de servicio público en Lima y Callao. Esta cifra ya iguala al total reportado durante todo 2025. Además, se registraron 12.634 denuncias por extorsión y chantaje hasta junio de este año a nivel nacional, lo que representa un promedio de 1.053 denuncias por mes, 70 por día y aproximadamente tres por hora.

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