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La llegada de un hijo trae consigo la interrogante de cómo será llamado el nuevo integrante de la familia. Para ayudar a resolver este dilema, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) cuenta con un aplicativo en el que los padres pueden encontrar una larga lista de nombres originarios en 11 lenguas nativas del Perú.

Se trata de la app 'Sutichay Wawa', que ofrece alternativas para nombrar a un recién nacido en lenguas como el quechua, aimara, awajún, ashaninka, entre otros. La plataforma también permite descubrir la historia de los pueblos originarios y del registro civil bilingüe que brinda la institución y pone en valor la diversidad cultural y lingüística del país.

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¿Cómo funciona el aplicativo del Reniec para encontrar nombres originarios en 11 lenguas del país?

Para ingresar a la plataforma, solo debes hacer clic en este enlace. Una vez que se abre la página, tendrás opciones para acceder a la 'Historia de los pueblos originarios', el 'Buscador de nombres originarios del Perú' y a 'Súmate a la recuperación de nombres originarios del Perú'. Selecciona la segunda opción para empezar la búsqueda.

Durante este proceso, tienes hasta cuatro formas para buscar un nombre de tu interés. La primera opción es escribir un nombre en lengua originaria que ya conozcas, pero sobre el cual quisieras tener más información sobre su significado. Otras alternativas son buscar por letras del alfabeto, por lengua originaria específica y colocar el significado en castellano para que te arroje una palabra en lengua nativa.

Buscador por nombres originarios del Reniec

¿Cuáles son las 11 lenguas originarias que muestra como opciones la plataforma del Reniec?

El aplicativo reúne los nombres de las siguientes lenguas originarias:

Achuar

Aimara

Ashaninka

Awajún

Eseeja

Jaqaru

Kukuma Kukamiria

Matsés

Matsigenka

Quechua

Wampis

Entre los nombres de origen awajún figuran Achayáp, Áneg, Antún, Atamaín, Chíki, entre otros; mientras que de origen ashaninka figuran Abo, Ako, Akoa, Amempori, Aabana, Agani, además de muchas otras opciones. También se pueden encontrar nombres con las otras lenguas originarias.

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