Política Nacional de Pueblos Indígenas al 2040: organizaciones impulsan su implementación en Perú

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La Política Nacional de Pueblos Indígenas (PNPI) al 2040 representa uno de los principales instrumentos para fortalecer los derechos de los pueblos indígenas en Perú. Su implementación requiere una participación activa de las organizaciones representativas, el seguimiento de los compromisos asumidos por el Estado y espacios permanentes de diálogo para garantizar que las políticas públicas respondan a las necesidades de los pueblos originarios.

Desde la Confederación Nacional Agraria (CNA) y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), dos de las organizaciones indígenas nacionales más representativas del país, impulsan desde 2024 un diálogo andino-amazónico con el apoyo técnico de DAR. La iniciativa busca construir una agenda conjunta que fortalezca su capacidad de incidencia en el diseño, implementación y seguimiento de políticas públicas relacionadas con los derechos de los pueblos indígenas.

Como parte de este proceso, entre el 23 y el 25 de mayo de 2026 ambas organizaciones realizaron un nuevo encuentro internacional andino-amazónico para actualizar esa agenda compartida, intercambiar experiencias y evaluar los avances alcanzados en distintos espacios de diálogo con el Estado. Entre los principales resultados destacan los aportes a la implementación de la Política Nacional de Pueblos Indígenas al 2040 y las acciones para fortalecer la autoidentificación indígena durante los Censos Nacionales 2025.

¿Qué es la Política Nacional de Pueblos Indígenas al 2040?

La PNPI permitirá el reconocimiento efectivo de sus derechos. Foto: Isaac Alejo / DAR

La Política Nacional de Pueblos Indígenas al 2040 (PNPI), aprobada el pasado 9 de abril, representa uno de los avances normativos más relevantes para el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos originarios en el Perú. Este documento oficial es el resultado de una prolongada trayectoria de movilización, diálogo e incidencia impulsada por las propias organizaciones indígenas desde hace casi 7 años.

Durante décadas, los pueblos indígenas organizados han demandado el reconocimiento efectivo de sus derechos, la protección de sus territorios y una presencia activa en los espacios donde se toman las decisiones que impactan sus modos de vida. La aprobación de esta política, abre la oportunidad de reducir las brechas históricas de exclusión y avanzar hacia una sociedad más justa, intercultural y democrática.

¿Cuáles son los retos para implementar la Política Nacional de Pueblos Indígenas?

El reconocimiento formal o jurídico de los derechos mediante la aprobación de un documento no garantiza, por sí solo, transformaciones reales y automáticas en los territorios. La experiencia demuestra que el reto principal radica en la implementación efectiva de los lineamientos normativos y voluntad política. Por ello, la PNPI se proyecta como un punto de partida para concretar medidas específicas que mejoren las condiciones de vida de los pueblos indígenas u originarios.

Para que este proceso se ejecute de manera óptima, se requiere asegurar diversos factores operativos e institucionales, como la disposición de recursos económicos, la voluntad política y una coordinación estrecha entre las distintas entidades estatales. A su vez, se hace indispensable la creación y consolidación de mecanismos de monitoreo que permitan evaluar el cumplimiento de los compromisos asumidos en el documento marco.

¿Cómo se implementará la Política Nacional de Pueblos Indígenas?

Establecer mecanismos de seguimiento es un componente fundamental para evaluar los avances, identificar posibles obstáculos durante el proceso y promover correcciones inmediatas de ser necesario. La implementación de la PNPI exige la formulación de indicadores claros, la disponibilidad de información accesible y la habilitación de espacios permanentes de evaluación. Estas herramientas están destinadas a verificar si las intervenciones estatales están llegando efectivamente a las comunidades y si están produciendo los resultados esperados.

En este escenario, se ha establecido que la labor de monitoreo no debe recaer de manera exclusiva en las instituciones del sector público. La implementación de esta política requiere la construcción de una relación de corresponsabilidad, en la cual el Estado y las organizaciones representativas de los pueblos indígenas participen activamente y de manera articulada en la vigilancia de los compromisos.

En ese sentido, es una oportunidad la conformación de la Mesa de Trabajo denominada “Pacto por los Pueblos”, iniciativa liderada por Ministerio de Cultura junto con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), a la que se han sumado entidades de Cooperación Internacional, Banca Multilateral y sociedad civil.

Participación política de los pueblos indígenas en Perú

Uno de los ejes centrales que plantea la PNPI es el reconocimiento de la importancia de fortalecer la participación política de los pueblos indígenas. La política señala que la participación no debe limitarse únicamente a procesos de consulta o acceso a la información, sino que debe traducirse en la capacidad real de influir en las decisiones públicas vinculadas a sus territorios, sus recursos naturales y sus formas de vida.

En el marco de estos procesos de articulación, a fines de mayo, líderes y lideresas de AIDESEP y CNA se reunieron para identificar desafíos comunes y fortalecer su agenda compartida.

Durante el encuentro, los representantes de las organizaciones andinas y amazónicas coincidieron en la necesidad de consolidar la unidad y el trabajo conjunto con el fin de defender los derechos colectivos, ampliar sus espacios de participación política y contribuir activamente a la implementación de la PNPI. Asimismo, resaltaron que la amplia diversidad cultural y territorial de los pueblos indígenas en el país representa una fortaleza estratégica para construir respuestas articuladas frente a los diversos problemas que enfrentan sus comunidades.

Las reflexiones generadas en dicho encuentro expusieron la preocupación de que la participación efectiva de los pueblos originarios en las esferas de decisión sigue siendo insuficiente. A pesar de algunos avances normativos, las organizaciones reportan dificultades estructurales para acceder a los espacios donde se definen las políticas, los presupuestos y las inversiones con impacto directo en sus territorios.

Frente a este diagnóstico, se plantea como tarea prioritaria promover procesos de formación política y nuevos liderazgos indígenas, asegurando la inclusión de mujeres y jóvenes. De esta forma, se busca que los pueblos indígenas sean reconocidos como actores fundamentales en la resolución de desafíos ambientales, sociales y económicos, dejando de ser vistos únicamente como beneficiarios de las políticas públicas.

¿Por qué son importantes los Censos Nacionales 2025?

Para que los mecanismos de participación contemplados en la política funcionen adecuadamente e intervengan en la planificación y toma de decisiones, se requiere contar con información técnica rigurosa. Históricamente, la carencia de información estadística oficial ha contribuido a invisibilizar la realidad de múltiples comunidades indígenas, limitando la capacidad del Estado para diseñar respuestas diferenciadas que atiendan sus necesidades específicas.

Durante el proceso censal hubo grandes brechas que limitaron su adecuado desarrollo; asimismo, las organizaciones indígenas manifestaron su preocupación por la falta de aplicación de la pregunta de autoidentificación en algunos casos. Sin embargo, persiste una alta expectativa en torno a la publicación de los primeros resultados de los Censos Nacionales 2025; ya que la obtención de estadísticas actualizadas se presenta como una herramienta técnica indispensable para el diseño de políticas públicas justas y culturalmente pertinentes, la asignación eficiente de recursos y la medición objetiva del cierre de brechas sociales.

Estos datos permitirán conocer con mayor precisión las condiciones de vida de la población, identificar desafíos específicos y orientar las intervenciones públicas de manera focalizada. Además del aspecto técnico, los resultados censales poseen un valor político y social, ya que su publicación fortalecerá la visibilidad de los pueblos indígenas en el debate nacional, evidenciando su peso demográfico y territorial. Dicha información servirá también para sustentar la necesidad de políticas que respondan a la diversidad del país y que reconozcan el aporte fundamental de estas poblaciones a la conservación de los bosques, la protección de la biodiversidad y el resguardo del patrimonio cultural nacional.

¿Qué desafíos enfrenta la Política Nacional de Pueblos Indígenas al 2040?

La implementación de la Política Nacional de Pueblos Indígenas al 2040 marcará uno de los principales desafíos para el Estado peruano en los próximos años. El fortalecimiento de la participación política, el seguimiento de los compromisos asumidos y la publicación de los resultados de los Censos Nacionales 2025 serán determinantes para que esta política pública se traduzca en mejoras concretas para los pueblos indígenas del país.

Contenido elaborado con el apoyo técnico de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).

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