Partidos de hoy, sábado 18 de julio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este sábado 18 de julio del 2026 hay jornada deportiva con las distintas ligas a nivel mundial. Podrás ver dichas competiciones por señales como L1 Max, DirecTV o en servicios de streaming como Disney Plus Premium y DGO, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

El día de hoy continúan los enfrentamientos de la primera jornada en el Torneo Clausura de la Liga 1, teniendo el duelo ADT vs Universitario como uno de los más destacados de la fecha. De igual forma, este sábado habrá acción en la Copa del Mundo 2026, con el partido por el tercer puesto entre las selecciones de Francia e Inglaterra.

Partidos de la Liga 1 de Perú HOY

Moquegua vs Comerciantes Unidos

Hora: 11.00 a. m.

Canal: Fanatiz

ADT vs Universitario

Hora: 1.15 p. m.

Canal: Fanatiz

Atlético Grau vs UTC

Hora: 3.30 p. m.

Canal: L1 Max

Cusco vs Alianza Atlético

Hora: 6.30 p. m.

Canal: L1 Max

Partidos de la Liga 2 de Perú HOY

Alianza Huánuco vs Ayacucho

Hora: 1.00 p. m.

Canal: Bicolor+

Sport Huancayo 2 vs Comerciantes FC

Hora: 3.15 p. m.

Canal: Bicolor+

Carlos Mannucci vs Llacuabamba

Hora: 8.00 p. m.

Canal: Bicolor+

Partidos del Mundial 2026 HOY

Francia vs Inglaterra

Hora: 4.00 p. m.

Canal: DSports

Partidos del Torneo Apertura de México HOY

Pumas vs Pachuca

Hora: 6.00 p. m.

Canal: TUDN

Monterrey vs Santos

Hora: 8.05 p. m.

Canal: Canal 5

Guadalajara vs Toluca

Hora: 8.07 p. m.

Canal: Amazon Prime Video

Querétaro vs América

Hora: 10.10 p. m.

Canal: FOX One

Partidos de la Liga de Bolivia HOY

Always Ready vs Univ. de Vinto

Hora: 2.00 p. m.

Canal: Tigo Sports+

Club Aurora vs Oriente Petrolero

Hora: 7.30 p. m.

Canal: Tigo Sports+

Partidos de la Liga Pro de Ecuador HOY