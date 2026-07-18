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Partidos de hoy, sábado 18 de julio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los mejores enfrentamientos para este sábado 18 de julio en el fútbol mundial.

Francia, Universitario y América juegan hoy en sus respectivos torneos. Foto: FIFA/ Liga1/ Liga MX/ composición LR
Francia, Universitario y América juegan hoy en sus respectivos torneos. Foto: FIFA/ Liga1/ Liga MX/ composición LR
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este sábado 18 de julio del 2026 hay jornada deportiva con las distintas ligas a nivel mundial. Podrás ver dichas competiciones por señales como L1 Max, DirecTV o en servicios de streaming como Disney Plus Premium y DGO, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

El día de hoy continúan los enfrentamientos de la primera jornada en el Torneo Clausura de la Liga 1, teniendo el duelo ADT vs Universitario como uno de los más destacados de la fecha. De igual forma, este sábado habrá acción en la Copa del Mundo 2026, con el partido por el tercer puesto entre las selecciones de Francia e Inglaterra.

PUEDES VER: Lionel Messi recibe elogios de la prensa inglesa tras clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026: “Aún no estaba listo para rendirse"

lr.pe

Partidos de la Liga 1 de Perú HOY

  • Moquegua vs Comerciantes Unidos
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Canal: Fanatiz
  • ADT vs Universitario
  • Hora: 1.15 p. m.
  • Canal: Fanatiz
  • Atlético Grau vs UTC
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Cusco vs Alianza Atlético
  • Hora: 6.30 p. m.
  • Canal: L1 Max

Partidos de la Liga 2 de Perú HOY

  • Alianza Huánuco vs Ayacucho
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: Bicolor+
  • Sport Huancayo 2 vs Comerciantes FC
  • Hora: 3.15 p. m.
  • Canal: Bicolor+
  • Carlos Mannucci vs Llacuabamba
  • Hora: 8.00 p. m.
  • Canal: Bicolor+

Partidos del Mundial 2026 HOY

  • Francia vs Inglaterra
  • Hora: 4.00 p. m.
  • Canal: DSports

Partidos del Torneo Apertura de México HOY

  • Pumas vs Pachuca
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: TUDN
  • Monterrey vs Santos
  • Hora: 8.05 p. m.
  • Canal: Canal 5
  • Guadalajara vs Toluca
  • Hora: 8.07 p. m.
  • Canal: Amazon Prime Video
  • Querétaro vs América
  • Hora: 10.10 p. m.
  • Canal: FOX One

Partidos de la Liga de Bolivia HOY

  • Always Ready vs Univ. de Vinto
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: Tigo Sports+
  • Club Aurora vs Oriente Petrolero
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: Tigo Sports+

Partidos de la Liga Pro de Ecuador HOY

  • Cuenca vs Universidad Católica
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: Zapping Sports
  • LDU vs Leones del Norte
  • Hora: 4.30 p. m.
  • Canal: Zapping Sports
  • Barcelona SC vs Libertad
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: Zapping Sports
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