Análisis revela reducción de más de 316,000 personas que se identifican como quechuas en Perú | Foto: composición LR/El Peruano

Análisis revela reducción de más de 316,000 personas que se identifican como quechuas en Perú | Foto: composición LR/El Peruano

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El Perú tiene más habitantes que hace ocho años, pero la población que se reconoce como parte de un pueblo indígena u originario no creció en la misma proporción. Los resultados del Censo Nacional 2025, publicados recientemente por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), muestran una reducción de la autoidentificación indígena dentro del universo analizado de personas de 12 años a más, grupo que permite comparar las respuestas directas sobre identidad étnica entre ambos censos.

El análisis elaborado por el politólogo Fabián Sánchez identifica que la población indígena pasó de 5.985.551 personas en 2017 a 5.798.703 en 2025, una disminución de 186.848 personas. Sin embargo, el cambio no se produjo de la misma manera en todos los pueblos originarios: la principal variación se concentra entre quienes se identifican como quechuas.

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Población de 12 años a más por autoidentificación étnica (Censo 2017 - 2025). Fuente: INEI, Politólogo Fabián Sánchez.

Para realizar la comparación, Sánchez agrupó dentro de la categoría indígena a las personas que se reconocen como quechuas, aimaras, integrantes de pueblos indígenas amazónicos y otros pueblos originarios. Bajo ese análisis, encontró que la población quechua registró una reducción de más de 316.000 personas entre ambos censos.

"En este grupo en el censo de 2025 hay 316.543 personas menos que en el censo de hace ocho años. Esto es resultante porque no es solo una reducción porcentual, sino que en números absolutos hay menos población que se ha identificado dentro de este grupo étnico", explicó el politólogo.

Factores sociales

El descenso de la autoidentificación indígena no tiene una explicación única. Sánchez señala que los resultados del censo abren varias hipótesis relacionadas con cambios sociales y culturales que pueden influir en la manera en que las personas reconocen su identidad.

Entre esos factores menciona el cambio generacional, la migración hacia espacios urbanos, el menor contacto con prácticas culturales propias y el peso que todavía tiene la discriminación al momento de asumir públicamente una identidad indígena.

"No podemos por ahora dar una razón exacta, pero la lógica es justamente abrir la pregunta: ¿por qué la reducción?, ¿por qué específicamente en el grupo quechua?", sostuvo.

El especialista también advierte que la categoría quechua reúne realidades diversas. Aunque el término es utilizado para agrupar a una población amplia, existen comunidades con identidades locales propias que pueden no reconocerse necesariamente bajo una denominación general.

Esa situación también aparece desde las comunidades indígenas. Gilberto Inuma Arahuta, presidente de la Federación FEPIURCHA del río Chambira, explicó que en algunas zonas del pueblo urarina se observa un alejamiento de la lengua y de las prácticas culturales, especialmente entre las nuevas generaciones.

El dirigente señaló que en comunidades del río Urituyacu algunos jóvenes han dejado de utilizar su idioma originario y prefieren identificarse como mestizos. "Ya tienen vergüenza de hablar en urarina, mayormente por discriminación. Si tú hablas en urarina, te dicen 'indio'", afirmó.

Según Inuma, la pérdida de la lengua también está relacionada con dificultades en la educación intercultural bilingüe. Explicó que en algunas comunidades los docentes no dominan el idioma originario, lo que genera dificultades para la enseñanza y puede acelerar el desplazamiento de la lengua entre los niños y adolescentes.

"El Estado contrata profesores, pero este maestro no va a entender a los niños urarinas ni los niños urarinas van a entenderlo a él", señaló.

Observaciones indígenas

Los resultados del censo también generaron cuestionamientos de organizaciones indígenas. La Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) sostuvo que durante el proceso existieron dificultades que pudieron afectar la recopilación de información.

En su pronunciamiento, la organización señaló que el INEI no incorporó sus propuestas para modificar la pregunta de autoidentificación y denunció que hubo territorios donde los censistas no llegaron o donde la consulta no se realizó correctamente.

"A pesar de todas las dificultades, los pueblos exigimos nuestros derechos, muchos sí logramos ser censados y sumamos en la estadística oficial 6.783.697 indígenas u originarios andinos y amazónicos", indicó ONAMIAP.

La organización también destacó que el Censo 2025 incorporó a la niñez indígena dentro de la identificación étnica, lo que permitió ampliar la información sobre población indígena de distintos grupos etarios.

Para Sánchez Huertas, los resultados requieren nuevas investigaciones que permitan conocer qué factores explican la reducción de la autoidentificación, especialmente en el caso quechua. Además, consideró necesario contar con mayor acceso a la información censal para realizar análisis más profundos sobre los cambios en la composición e identidad de la población peruana.