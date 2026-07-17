El accidente de una combi en Cajamarca dejó un saldo trágico de 14 muertos y cinco heridos tras caer a un abismo de 500 metros. Ocurrió el jueves 16 de julio en el sector Chotén. | Andina

El accidente de una combi en Cajamarca dejó un saldo trágico de 14 muertos y cinco heridos tras caer a un abismo de 500 metros. Ocurrió el jueves 16 de julio en el sector Chotén. | Andina

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La cifra de víctimas por el trágico accidente de una combi en la región Cajamarca aumentó a 14 fallecidos, mientras que otras cinco personas resultaron heridas, luego de que la unidad se despistara y cayera a un abismo de aproximadamente 500 metros de profundidad.

El siniestro ocurrió la tarde del jueves 16 de julio, alrededor de las 4.00 p. m., en el kilómetro 153+600, en el sector Chotén, distrito de San Juan, cuando la combi de la empresa Veloz del Valle, que cubría la ruta Cajamarca–Ciudad de Dios, perdió el control en una curva cercana al cementerio de la zona.

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Rescate se prolongó hasta la noche

Tras el accidente, personal de las compañías de bomberos de Cajamarca y Los Baños del Inca, efectivos de la Policía Nacional y brigadas del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) desplegaron un intenso operativo para rescatar a las víctimas.

Las labores fueron especialmente complejas debido a la profundidad del precipicio y al difícil acceso al lugar donde terminó la unidad, completamente destruida. Los rescatistas trabajaron durante varias horas para verificar si aún había personas atrapadas bajo los restos del vehículo.

El integrante de la Compañía de Bomberos de Los Baños del Inca, Edson Román Penalillo, explicó que la falta de iluminación complicó las tareas; sin embargo, aseguró que el equipo no suspendería la búsqueda hasta recuperar a todas las víctimas.

Asimismo, indicó que inicialmente no se conocía con precisión cuántos pasajeros viajaban en la combi, ya que durante el recorrido habría recogido a más personas.

Cinco heridos permanecen hospitalizados

Los heridos fueron identificados como Manuel Cabanillas Saavedra (56), Jenifer Arribasplata León (23), Lily Noemí Ramos Guayac (21) y dos menores de un año y 4 años, quienes fueron trasladados al Hospital Regional de Cajamarca para recibir atención médica.

En tanto, los cuerpos de las víctimas mortales fueron llevados a la morgue de Cajamarca para las diligencias correspondientes e identificación por parte de sus familiares.

Enfermera de EsSalud figura entre las víctimas

Entre las personas fallecidas se encuentra la enfermera Haydi Milagros Guevara Rivera, trabajadora de EsSalud Cajamarca. Compañeros de la profesional acudieron a los exteriores de la morgue para rendirle homenaje con una vigilia y expresar sus condolencias a la familia.

Las autoridades informaron que este viernes 17 de julio los cuerpos serán entregados a sus familiares, mientras continúan las investigaciones para determinar las causas que provocaron el fatal accidente.