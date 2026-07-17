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Sismo de 7,4 en México: Marina del Perú intensifica vigilancia por posible tsunami y explica qué significa esta medida

La magnitud y la profundidad del sismo, localizado a 86 km al oeste de Suchiate, generan protocolos de prevención ante un posible tsunami en Perú.

El sismo en México movilizó a las autoridades peruanas a monitorear nuestro litoral.
El sismo en México movilizó a las autoridades peruanas a monitorear nuestro litoral. | Composición LR
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Un sismo de magnitud 7,4 Mw registrado la mañana de este viernes frente a las costas de Chiapas, en México, llevó a la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú a intensificar la vigilancia del litoral nacional como parte de sus protocolos de prevención ante un posible riesgo de tsunami.

Según el Boletín de Sismo Tsunami N.º 20-2026-1, el movimiento telúrico se produjo a las 09:48:44 (hora local) y tuvo su epicentro a 86 km al oeste de Suchiate, Chiapas, con una profundidad de 10 km. La información fue proporcionada por el Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) y posteriormente analizada por el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de la Marina.

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Pese a que el terremoto ocurrió a miles de kilómetros del Perú, las autoridades mantienen un seguimiento permanente de este tipo de eventos debido a que se producen en la cuenca del océano Pacífico, donde un sismo de gran magnitud puede generar tsunamis capaces de recorrer largas distancias.

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Marina del Perú intensifica vigilancia, pero descarta alerta de tsunami

Tras evaluar la información recibida, la Dirección de Hidrografía y Navegación informó que el evento permanece en fase de vigilancia. "Luego de un análisis y evaluación a través del Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de esta Dirección, se comunica que este evento: INFORMACIÓN - SE INTENSIFICA VIGILANCIA. Se mantendrá en constante vigilancia dicho evento", señala el boletín oficial.

Hasta el momento, la autoridad marítima no ha emitido una alerta ni una alarma de tsunami para el litoral peruano, por lo que no existe una amenaza confirmada para las costas del país. La medida adoptada responde únicamente a un monitoreo preventivo mientras se recopila mayor información de los organismos especializados.

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¿Qué significa que se "intensifique la vigilancia"?

La frase "se intensifica vigilancia" forma parte del protocolo del Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis y representa una etapa de seguimiento técnico.

Durante esta fase, especialistas analizan la información sísmica y oceanográfica para determinar si el terremoto reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami que pueda afectar a otros países de la cuenca del Pacífico, entre ellos el Perú.

La Marina explica que esta etapa es distinta de una alerta o una alarma de tsunami.

  • Vigilancia: Se mantiene el monitoreo porque existe la posibilidad de que el sismo haya generado un tsunami, pero aún no hay evidencia suficiente para confirmar una amenaza.
  • Alerta de tsunami: Indica que existe un peligro potencial y se activan medidas preventivas.
  • Alarma de tsunami: Confirma la inminencia del fenómeno y obliga a ejecutar evacuaciones en las zonas costeras.

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¿Por qué el Perú monitorea terremotos ocurridos en México?

El Perú integra el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica del planeta. Debido a ello, la Marina de Guerra mantiene vigilancia permanente sobre los terremotos que ocurren tanto en territorio nacional como en otros países bañados por el océano Pacífico.

No todos los sismos generan tsunamis. Para que ello ocurra, generalmente deben producirse bajo el mar, alcanzar una magnitud considerable y provocar un desplazamiento vertical del fondo oceánico que movilice grandes volúmenes de agua.

Por ese motivo, la Dirección de Hidrografía y Navegación recibe información del Pacific Tsunami Warning Center (PTWC), evalúa cada evento mediante el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis y emite boletines oficiales cuando existe alguna variación en el nivel de riesgo.

Mientras continúan las evaluaciones del terremoto de magnitud 7,4 registrado en México, la Marina del Perú indicó que mantendrá el seguimiento permanente y comunicará oportunamente cualquier cambio que pudiera afectar el litoral peruano.

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