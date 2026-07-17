Ahora Nación, Buen Gobierno, Juntos por el Perú y Obras a favor de derogar leyes procrimen

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El Congreso aún no termina de instalarse, pero las prioridades de algunas bancadas ya parecen claras. Al menos cuatro grupos parlamentarios han señalado que buscarán derogar las denominadas leyes procrimen. Se trata de las bancadas de Ahora Nación, Partido del Buen Gobierno, Juntos por el Perú y Partido Cívico Obras.

En declaraciones para La República, la parlamentaria del Partido del Buen Gobierno Romina Uribe —actual secretaria de la Junta Preparatoria del Congreso— señaló que la derogación de este paquete legislativo es una de las principales prioridades de la organización liderada por Jorge Nieto.

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Ahora Nación también ha incluido este tema entre las prioridades de su agenda. Ruth Luque, senadora electa por el partido del casco, confirmó que la agrupación impulsará la derogación de estas normas y expresó su expectativa de que el proceso no se prolongue más de lo necesario.

"Si las bancadas que han expresado en campaña que su prioridad es la derogación de las leyes procrimen cumplen con ello, podríamos tener un proceso rápido. Va a depender mucho del interés. Por ejemplo, yo he visto en este tiempo que hay proyectos que se han aprobado sin dictamen", señaló.

Juntos por el Perú y Obras también a favor de la derogación

En Juntos por el Perú, la derogación de las leyes procrimen también ha sido planteada como una prioridad. Durante el debate presidencial, el entonces candidato Roberto Sánchez hizo pública su intención de eliminar estas normas. Más recientemente, Svieta Fernández, diputada electa por la agrupación, indicó en una entrevista con Latina que la derogación de estas leyes figura entre las prioridades de la bancada.

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Partido Cívico Obras completa el grupo de organizaciones que respaldan la derogación de estas iniciativas. En entrevista con este diario, Daniel Barragán —senador electo de la agrupación— señaló que una de las primeras acciones que impulsarán al instalarse el nuevo Congreso será promover la eliminación de estas normas.

Ricardo Belmont, líder de la agrupación, también se mostró a favor de derogar este paquete legislativo: "Se tienen que eliminar todas las malas leyes que ha dado este Congreso, que ha trabajado como un gobierno de facto. Y las malas leyes deben derogarse todas, desde el primer día", expresó durante la campaña.

Mayoría del Congreso estaría a favor de esta derogación

Asumiendo que las bancadas voten de manera unificada a favor de la derogación de estas leyes, se puede afirmar que existe una mayoría en la Cámara de Diputados para eliminar estas iniciativas. En conjunto, las cuatro bancadas mencionadas suman 74 de los 130 diputados. En el Senado, por su parte, 30 de los 60 legisladores estarían a favor de derogar estas normas.

Debido a las características del procedimiento legislativo y al trabajo que deberá realizarse en las comisiones antes de su debate en el Pleno, la derogación de las leyes procrimen podría tomar entre dos meses y un año. El exoficial mayor del Congreso José Cevasco consideró que el plazo dependerá, principalmente, de la voluntad política de los parlamentarios.

"Dado su carácter polémico, va a depender del interés de los congresistas. Hay oportunidades en las que se aprueban iniciativas en 24 horas, en un año o nunca", señaló.