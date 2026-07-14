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Juez de Jaén implementa formato de lectura fácil para explicar resoluciones a niñas y adolescentes

El Tercer Juzgado de Familia de Jaén implementa un formato de lectura fácil para que niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia comprendan las decisiones judiciales.

Las medidas de protección son explicadas personalmente por el juez. Foto: difusión.
Las medidas de protección son explicadas personalmente por el juez. Foto: difusión.
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El Tercer Juzgado de Familia con Subespecialidad en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de Jaén implementó una buena práctica que transforma la manera en que las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia reciben las decisiones judiciales.

A partir de ahora, las medidas de protección se entregan en un formato de lectura fácil y son explicadas personalmente por el juez, utilizando un lenguaje claro, sencillo y acorde con la edad de cada menor.

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La iniciativa, impulsada por el despacho del magistrado Dr. Elmer Alonso Torres Huamanchumo junto con su equipo de trabajo, busca que las víctimas comprendan qué decidió el juzgado, por qué se adoptó esa decisión y cómo las medidas de protección contribuirán a salvaguardar sus derechos.

Durante muchos años, las resoluciones judiciales fueron redactadas con un lenguaje técnico dirigido principalmente a abogados y operadores del sistema de justicia. Como consecuencia, muchas niñas, niños y adolescentes desconocían el contenido de las decisiones que incidían directamente en sus vidas.

Con esta buena práctica, esa realidad cambia. Las resoluciones son adaptadas al formato de lectura fácil para explicar, con palabras sencillas, por qué el caso llegó al Poder Judicial, qué evaluó el juez, por qué lo ocurrido nunca fue responsabilidad de la víctima, qué medidas se han dispuesto para protegerla y qué ocurrirá después de emitida la resolución.

Pero la iniciativa va más allá del documento escrito. El juzgado convoca a las niñas, niños y adolescentes, acompañados de sus padres, madres o personas responsables, para que sea el propio magistrado quien les explique personalmente la decisión adoptada.

En un ambiente de confianza y respeto, el juez conversa con ellos utilizando un lenguaje adecuado a su edad, responde sus dudas y les explica por qué el Estado intervino para proteger sus derechos. Asimismo, les transmite un mensaje fundamental: ningún acto de violencia es responsabilidad de la víctima y siempre pueden expresar cómo se sienten o pedir ayuda cuando lo necesiten.

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Esta práctica desarrolla el principio del interés superior del niño, reconocido en el Código de los Niños y Adolescentes, así como los derechos previstos en la Convención sobre los Derechos del Niño. Además, se encuentra alineada con las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, que promueven el uso de un lenguaje claro y accesible.

Con esta iniciativa, el Tercer Juzgado de Familia con Subespecialidad en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de Jaén demuestra que una justicia especializada no solo protege a las víctimas, sino que también se asegura de que comprendan las decisiones que buscan garantizar sus derechos.

De esta manera, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque reafirma su compromiso con una justicia cercana, comprensible y con enfoque de niñez, en la que cada niña, niño y adolescente sea escuchado, entendido y protegido.

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