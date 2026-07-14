Servidor judicial de la Corte de Lambayeque devuelve celular extraviado a abogado litigante

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Una muestra de honestidad, integridad y compromiso con los valores institucionales protagonizó el personal de seguridad de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, luego de que el servidor Luis Humberto Sánchez Montenegro, quien presta servicios en la sede Siete de Enero, hiciera entrega de un equipo celular que había sido extraviado por un abogado litigante.

El hecho ocurrió en las instalaciones donde funciona el Módulo Corporativo Civil de Litigación Oral, cuando el trabajador encontró el equipo móvil y, actuando con responsabilidad y transparencia, realizó las acciones necesarias para ubicar a su propietario y proceder con su devolución.

La entrega del celular se efectuó en presencia del administrador del Módulo Corporativo Civil, Walter Gustavo Moguerza Mego, quedando constancia de la devolución mediante la respectiva acta de entrega.

El equipo fue recibido por el abogado José Benjamín Távara Díaz, quien expresó su agradecimiento por el gesto del servidor judicial y destacó la honestidad, empatía e integridad demostradas, resaltando que acciones como esta fortalecen la confianza de los usuarios en quienes forman parte de la administración de justicia.

Este acto refleja los valores que orientan el trabajo diario de los servidores de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, quienes, desde cada una de sus funciones, contribuyen a brindar un servicio basado en la ética, la responsabilidad y el respeto hacia la ciudadanía.

Con acciones como esta, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque reafirma que la honestidad y la vocación de servicio constituyen pilares fundamentales de la labor institucional, fortaleciendo una cultura de integridad que trasciende las funciones jurisdiccionales y se refleja en el actuar cotidiano de toda la familia judicial.