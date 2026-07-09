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Gino Pesaressi sufre intento de robo de su camioneta frente a su casa: Policía capturó a uno de los delincuentes

El exintegrante de 'Esto es guerra' vivió momentos de tensión cuando dos delincuentes intentaron robar su camioneta. Gracias a su rápida reacción, la Policía logró capturar a uno de los delincuentes.

Gino Pesaressi frustró robo de su camioneta. Foto: composición LR/ATV/difusión
Gino Pesaressi frustró robo de su camioneta. Foto: composición LR/ATV/difusión
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Gino Pesaressi vivió momentos de tensión luego de que delincuentes intentaran robar la camioneta que estaba estacionada frente a su vivienda, ubicada en Surquillo. El hecho ocurrió el lunes 6 de julio y fue frustrado porque el exintegrante de 'Esto es guerra' advirtió lo que sucedía y, con el apoyo de sus vecinos, evitó que los sujetos se llevaran el vehículo.

Tras el intento de robo, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron al lugar y lograron intervenir a uno de los presuntos delincuentes, mientras el otro consiguió escapar. Durante la presentación de la noticia en ATV, el periodista René Gastelumendi lamentó lo sucedido y comentó: "Felizmente no le dispararon", aunque también consideró que el actor asumió un riesgo al enfrentar a los sospechosos.

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Gino Pesaressi y vecinos evitaron que los delincuentes escaparan con la camioneta

El intento de robo ocurrió cuando dos sujetos forzaban la puerta de la camioneta de Gino Pesaressi, que permanecía estacionada frente a su domicilio. Al percatarse de la situación, el exchico reality reaccionó de inmediato para impedir que concretaran el delito. Al verse descubiertos, los delincuentes intentaron huir. Sin embargo, la rápida intervención de los vecinos permitió cercar la zona hasta la llegada de efectivos de la PNP, quienes lograron reducir e intervenir a uno de los presuntos implicados.

El actor resultó ileso durante el incidente y posteriormente acudió a la comisaría para presentar la denuncia correspondiente. El caso quedó en manos de las autoridades, que continuarán con las investigaciones para determinar la participación del detenido e identificar al segundo involucrado.

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Gino Pesaressi dedicó un emotivo mensaje a su hija

El exintegrante de 'Esto es guerra' conmovió a sus seguidores al hablar sobre el profundo vínculo que mantiene con su hija durante una entrevista en el pódcast 'Casi 4', realizada con motivo del Día del Padre. El actor confesó que convertirse en padre cambió por completo su forma de ver la vida y que su hija es su principal motivación para seguir creciendo tanto en el ámbito personal como en el profesional.

"Lo mágico que es esta personita que tuve la suerte de conocer, de engendrar y criar, sino que también son muchas cosas que sé que han pasado a lo largo de mi vida, que han hecho que yo sea lo que soy y que me ha hecho también esforzarme en lograr lo que quiero", expresó durante la conversación.

Asimismo, aseguró que cada uno de sus esfuerzos tiene como principal objetivo brindarle un mejor futuro. "Sé que puedo hacer muchas cosas más, sé que aún tengo muchas cosas para dar y todo eso no solamente lo hago por mí, sino porque tengo a mi hija que amo demasiado, que sé que va a depender de mí siempre y que yo me muero por ella", concluyó el exintegrante de 'Esto es guerra'.

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