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Red Bull Batalla Perú: los MC's que sorprendieron y terminaron campeones

Red Bull Batalla Perú resalta la historia de nuevos talentos que han desafiado las expectativas logrando el título nacional en un competitivo circuito de freestyle.

Desde Raper One hasta Katacrist, la competencia ha sido testigo de la evolución del freestyle en Perú, con campeones como Jaze y Almendrades marcando la escena.
Desde Raper One hasta Katacrist, la competencia ha sido testigo de la evolución del freestyle en Perú, con campeones como Jaze y Almendrades marcando la escena. | Foto: Red Bull Content Pool | Composición: La República
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Red Bull Batalla Perú ha demostrado que los favoritos no siempre consiguen levantar el título. A lo largo de su historia, nuevos talentos, representantes regionales y competidores del circuito underground aprovecharon su oportunidad para romper los pronósticos y convertirse en campeones nacionales.

Los primeros capítulos fueron escritos por Raper One, D Negro, 3 Segundos y Hampper, quienes se coronaron entre 2006 y 2012. Sus victorias ayudaron a construir las bases de una escena que todavía buscaba consolidarse y ganar reconocimiento dentro del país.

PUEDES VER: Clasificados a la Red Bull Batalla Perú 2026/27: sorpresas, históricos y favoritos

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Uno de los grandes referentes apareció años después. Jota Shoy se proclamó campeón nacional en 2015 y 2016, además de alcanzar el subcampeonato internacional tras enfrentarse al español Skone en la final realizada en Lima.

La edición de 2017 tuvo como protagonista a Choque, quien llegó desde el circuito underground y derrotó a Ghost en la batalla definitiva. Su agresividad y presencia sobre el escenario le permitieron obtener el primero de sus dos campeonatos nacionales.

En 2018, Jaze confirmó la aparición de una nueva generación. El joven freestyler venció a Strike y destacó por su técnica, musicalidad y capacidad de respuesta, cualidades que posteriormente lo convertirían en uno de los nombres más reconocidos del freestyle peruano.

Un año después, Litzen derrotó al propio Jaze en la final nacional y devolvió el campeonato a Trujillo. Su triunfo confirmó el crecimiento de las escenas regionales y el surgimiento constante de competidores capaces de imponerse ante figuras ya consolidadas.

Los nombres experimentados retomaron el control entre 2020 y 2023. Stick consiguió dos campeonatos consecutivos, Choque volvió a coronarse y Jota alcanzó su tercer título nacional tras vencer a Strike.

El recambio volvió a tomar fuerza con Katacrist, campeón en 2024 después de superar a Scraps. Su consagración fue el resultado de varios años de presencia en distintos circuitos y confirmó su evolución dentro de la competencia.

En 2025, Almendrades derrotó a Nekroos para obtener su primer título nacional. Posteriormente, también destacó en el escenario internacional al llegar hasta la final del torneo disputado en Chile.

La próxima Final Nacional de Red Bull Batalla Perú 2026/27 reunirá a campeones, competidores experimentados y nuevas promesas. La cita será el 11 de septiembre en Lima y volverá a plantear la misma pregunta: ¿se impondrá un histórico o aparecerá un nuevo talento dispuesto a sorprender?

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