¡Agua Marina regresa! La icónica agrupación de cumbia confirmó su esperado retorno con un megaconcierto el 28 de noviembre de 2026 en el Estadio San Marcos, celebrando 50 años de trayectoria. | Foto: Composición LR/Chatgpt

¡Agua Marina regresa! La icónica agrupación de cumbia confirmó su esperado retorno con un megaconcierto el 28 de noviembre de 2026 en el Estadio San Marcos, celebrando 50 años de trayectoria. | Foto: Composición LR/Chatgpt

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¡La espera terminó! Después de una semana de anunciar que haría un anuncio importante, la agrupación de cumbia Agua Marina sorprendió este lunes 13 de julio al confirmar su regreso a los escenarios con un megaconcierto, como parte de sus 50 años de trayectoria artística. “Con el corazón lleno de gratitud. Gracias por todo”, expresó el grupo norteño en sus redes sociales.

Muchos seguidores del grupo norteño estaban ansiosos y emocionados por saber qué preparaba Agua Marina para este día. La intriga crecía cada vez más con un conteo de días, pero eso se acabó. El gran retorno de la agrupación será a lo grande, con el espectáculo de lujo 'Gracias por todo', este 28 de noviembre del 2026 en el Estadio San Marcos.

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Agua Marina vuelve a los escenarios tras atentado

Como se recuerda, Agua Marina se alejó de los escenarios el año pasado, luego de ser atacados durante un concierto que ofrecieron el 8 de octubre del 2025 en Chorrillos, donde cuatro músicos terminaron heridos. Afortunadamente, todos se recuperaron.

Después de tantos años de historia, canciones y escenarios compartidos con el público peruano, Agua Marina se prepara para una noche cargada de emoción y gratitud: un concierto masivo concebido como un encuentro especial con las generaciones que hicieron de su música parte de sus vidas.

“A nosotros, la música nos enseñó a seguir, incluso cuando el camino se vuelve más difícil que nunca. Y, si algo nos sostuvo siempre fueron sus mensajes, su espera, su lealtad y el honor que le siguen haciendo a nuestras canciones. Por eso, este 28 de noviembre, en el Estadio San Marcos, los invitamos a un reencuentro muy especial, para mirarnos de frente, cantar juntos y sentir que todo lo vivido nos trajo hasta una noche que será imposible repetir”, sostuvieron los hermanos Quiroga.

Entradas para Agua Marina en el Estadio San Marcos

La celebración de sus 50 años de trayectoria musical en el Estadio San Marcos rinde homenaje al vínculo inquebrantable entre Agua Marina y su público. Las entradas estarán a la venta en Ticketmaster, y la preventa exclusiva será del 16 de julio al 19 de julio con descuento del 15%. Los precios varían de S/60 a S/380.

A lo largo de su trayectoria, Agua Marina ha acompañado celebraciones familiares, noches de baile, historias de amor, momentos difíciles y recuerdos que hoy forman parte de la memoria sentimental del país. Incluso en los periodos más duros y en los silencios involuntarios que le tocó atravesar, el cariño de su público, sus mensajes, su espera y su lealtad se convirtieron en el mayor sostén de la agrupación.