Accede a un préstamo de S/ 250 mil soles para construir tu vivienda sin tantos requisitos
Construye la casa que siempre quisiste con el préstamo para construcción de Prestamype. Accede a tasas competitivas y montos de hasta S/2 millones, incluso si estás en Infocorp o no tienes historial crediticio. Conoce sus beneficios y requisitos.
¿Te gustaría hacer realidad la casa que siempre soñaste? Todavía estás a tiempo de lograrlo con el préstamo para construcción de Prestamype. Este financiamiento te permite acceder a montos de hasta S/2 millones, con desembolso ágil, requisitos sencillos y tasas competitivas.
Además, cuenta con una evaluación flexible, lo que significa que puedes calificar incluso si estás en Infocorp o no tienes historial crediticio.
Prestamype, una fintech peruana, diseñó este producto pensando en quienes necesitan financiar materiales, mano de obra o mejoras en su vivienda. Conoce más sobre este préstamo, AQUÍ.
Beneficios del préstamo de Prestamype
Prestamype brinda condiciones personalizadas y equilibradas según el perfil de cada cliente, facilitando el cumplimiento de los pagos y el manejo de cuotas mensuales fijas en las fechas acordadas. Al solicitar un préstamo para construcción, puedes acceder a los siguientes beneficios principales:
- Montos altos: desde S/15 mil hasta S/2 millones.
- Tasa de interés mensual desde 1,05%
- Plazos de pago desde 1 hasta 6 años, los cuales puedes renovar en el futuro, previa evaluación.
- Evaluación de riesgo flexible que no te descarta por estar en Infocorp o por no tener historial crediticio.
- Desembolso rápido: 15 días en promedio.
- Cronogramas a medida: Puedes elegir cómo deseas amortizar el capital durante el periodo del préstamo.
- Trayectoria: Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).
Requisitos para acceder al préstamo para construcción
El préstamo para construcción de Prestamype es un tipo de producto diseñado para que hagas realidad el sueño de renovar tu casa o de construirla desde cero como más te guste. Para precalificar a uno, debes cumplir con estos requisitos:
- Contar con un inmueble como una casa, departamento, terreno, oficina o local comercial para dejar en garantía.
- Dicho inmueble debe estar inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).
- Además, debe estar ubicado en la zona metropolitana de Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Chimbote, Chanchamayo, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Cajamarca o Cusco.
- También debe estar libre de problemas legales (multas, gravámenes o afectaciones) en la Municipalidad o en los Registros Públicos.
¿Todo listo para dar el paso hacia la casa que siempre quisiste? Precalifica hoy mismo a un préstamo para construcción de manera 100% online, AQUÍ.
Este contenido es un publirreportaje elaborado con información proporcionada por un cliente externo. Dirigido a mayores de 18 años. La información presentada tiene fines informativos y no constituye asesoramiento financiero. Cualquier decisión de inversión implica riesgos y debe evaluarse de forma responsable.
