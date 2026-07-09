Jorge Basadre y Pablo Macera conversan

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En la última edición de La Independiente, feria del libro organizada por el Ministerio de Cultura, la cual se llevó a cabo en el Paseo de los Vecinos Ilustres, ubicado en el parque 3 de Octubre de Pueblo Libre, pude adquirir algunas publicaciones que me parecieron más que interesantes.

Una de ellas, sin duda alguna, fue Conversaciones con Basadre (Maquinaciones académicas) de Pablo Macera. Basadre y Macera suscitan muchos ecos en el imaginario peruano. Sus nombres se ubican en esa galaxia en la que son reconocibles sin necesidad de que se los haya leído. Son nombres citados, alabados, discutidos y criticados bajo un punto temático común: el Perú.

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La publicación llega en un momento preciso, cuando más se necesita discutir sobre el Perú desde la voz de quienes saben y tienen autoridad. Basadre y Macera proyectan ese peso intelectual, gran parte del cual se sustenta en la autocrítica. Al respecto, veamos lo que dice Basadre en la página 99 sobre su participación en el partido Acción Republicana en la década de 1930: “Todos cometemos muchos errores en nuestra vida, y no creo ser, por cierto, una excepción”.

En Conversaciones con Basadre, tenemos a un Pablo Macera en sus 40 y a un Jorge Basadre en sus 70. La serie de entrevistas que llevaron a cabo está dividida en los siguientes ejes temáticos: “El oficio del historiador”, “El marxismo y la historia”, “Los historiadores”, “La acción política”, “Los intelectuales y su función social” y “El proceso histórico peruano”.

"Conversaciones con Basadre". Imagen: Difusión.

Ha sido un placer regresar a estas páginas en donde ambos intelectuales, desde el respeto y la admiración mutua (Basadre reconoce el valor de un historiador que era mucho menor que él y que no es ningún zalamero); piensan con rigor y objetividad (Macera llega a decir que aquello que conocemos como historia representa una mínima parte de lo que conocemos de ella; además, en la introducción apunta a que los intelectuales deben salir de sus escritorios y recorrer la realidad), pero sobre todo el discurso de ambos está marcado por la pasión por el conocimiento, al punto que el lector de ocasión tendrá la intención de leer todo lo que este par de gigantes de la historia han leído. No es nada poco lo dicho.

He transmitido a no pocos lectores mi entusiasmo por este libro desde antes de la edición actual de Maquinaciones académicas. Conversaciones con Basadre apareció en 1974 vía Mosca Azul; luego hubo otra en 1979 por esta misma editorial (esta es la edición que tengo y que no encuentro en mi biblioteca desde hace buen tiempo, hecho que me llevó a buscar el título en La Independiente). Su rescate era necesario. Se trata de un libro que debe figurar en toda biblioteca que se respete.

Todo buen rescate es un hit asegurado. En este sentido, sugiero dos títulos, con la esperanza de que algún editor se anime a traerlos de vuelta. El primero, Conversaciones (1975) de José Miguel Oviedo y Luis Alberto Sánchez. Publicado también por Mosca Azul. Y una joyita sobre la gastronomía limeña: De ayer y hoy (Ediciones Tahuantinsuyo, 1959) de Adán Felipe Mejía, “El corregidor”.

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Dato:

El libro está disponible en librerías y plataformas. Precio: 60 soles.