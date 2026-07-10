Pedro Castillo tras informe del Grupo de Trabajo de la ONU: "Mi encarcelamiento nunca tuvo justificación"

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Pedro Castillo se pronunció tras el informe del Grupo de Trabajo de la ONU que indicó que su detención fue “arbitraria”. Mediante una publicación en su cuenta de X, el exmandatario solicitó tomar en cuenta lo establecido por el organismo y resaltó que su encarcelamiento “nunca tuvo justificación”.

También resaltó que su reclusión “vulneró normas fundamentales del constitucionalismo, el antejuicio político, el debido proceso y los acuerdos internacionales”.

TE RECOMENDAMOS KEIKO FUJIMORI SE REUNE CON JULIO VELARDE Y ALIANZAS POLÍTICAS DESDE EL CONGRESO | SIN GUION

PUEDES VER: Sánchez plantea derogar leyes procrimen y libertad de Castillo como condiciones para diálogo con Fujimori

En ese sentido, sostuvo que su arresto fue ilegal. “Los funcionarios del sistema de justicia y las organizaciones políticas que maquinaron mi arresto y mi inmediata destitución actuaron de forma totalmente ilegal violando la inmunidad presidencial al fabricar una inexistente figura de flagrancia y de un supuesto “alzamiento en armas” que nunca ocurrió, quebrantando de esa manera el Estado de derecho”, dijo.

Por ello, pidió a los organismos nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos, así como a las instancias de la administración de justicia del Perú, tomar en cuenta las recomendaciones del grupo de trabajo.

“Continuar ignorando este pronunciamiento internacional no solo profundiza la persecución política en mi contra, sino que coloca al Estado peruano en una condición de abierta rebeldía y de vulneración del derecho internacional”, anotó.

A su vez, enfatizó que “el Grupo de Trabajo de la ONU adoptó esta determinación sobre la base de su mandato y de los principios universales establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), tratado internacional vinculante del cual el Estado peruano es parte y que está obligado a cumplir de buena fe, en el marco de sus compromisos internacionales”.

Guido Croxatto tras informe del Grupo de Trabajo de la ONU: "Lo reconocen ahora que no tiene efecto político directo"

El abogado Guido Croxatto, defensor legal del expresidente Pedro Castillo, se pronunció sobre el informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, que concluyó que su representado fue capturado sin un proceso adecuado. El letrado consideró que el pronunciamiento es positivo para la línea de defensa, pero criticó que llegue luego de varios años.

Croxatto consideró que los profesionales de Naciones Unidas omitieron entrar en detalle sobre la destitución del exmandatario, realizada poco después del discurso en el que llamaba a la disolución del Congreso, ocurrido el 7 de diciembre de 2022.

"La resolución del grupo de trabajo que reconoce que Castillo está detenido en forma arbitraria-ilegal- es auspiciosa porque por fin un órgano de especialistas independientes que trabaja con rigor jurídico reconoce una línea firme de la defensa internacional de Pedro Castillo. Hace años que sostenemos que la vacancia fue jurídicamente nula. Un acto jurídicamente inválido. Al ser nula la vacancia, no podía ser arrestado en la calle el presidente ni mucho menos sometido a un proceso penal. Dicho esto, sin embargo, es bueno hacer un par de salvedades. Porque el grupo reconoce esto con un tiempo calculado, sin inocencia. No elige cualquier momento para emitir su opinión. Tuvieron muchos años. Ahora que ya no tiene alcance político, sí lo reconocen”, dijo.