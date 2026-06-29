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Día del Pescador: Sunafil recuerda que los trabajadores pesqueros formales pueden jubilarse desde los 55 años, ¿cuáles son los requisitos?

La Sunafil recordó que los trabajadores del sector pesquero que laboran bajo el Régimen Especial Pesquero pueden acceder a la jubilación desde los 55 años, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la normativa.

La Sunafil destacó que la formalización laboral permite a los trabajadores pesqueros acceder a beneficios como gratificaciones y CTS.
La Sunafil destacó que la formalización laboral permite a los trabajadores pesqueros acceder a beneficios como gratificaciones y CTS. | Composición LR/IA
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En el marco del Día del Pescador Peruano, que se conmemora este 29 de junio, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) recordó que los trabajadores del sector pesquero que laboran formalmente bajo el Régimen Especial Pesquero pueden acceder a una pensión de jubilación a partir de los 55 años de edad, siempre que cumplan con las condiciones establecidas.

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La entidad precisó que este régimen alcanza a pescadores artesanales, armadores y procesadores artesanales, tripulantes de embarcaciones pesqueras y trabajadores de plantas de procesamiento pesquero.

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Asimismo, recordó que la formalización laboral permite acceder a beneficios sociales, cobertura de salud y sistemas previsionales, además de garantizar el cumplimiento de derechos laborales.

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Requisitos para acceder a la jubilación en el Régimen Especial Pesquero

Para acceder a la jubilación desde los 55 años, los trabajadores deben acreditar un mínimo de 25 años de labor en la actividad pesquera, haber acumulado 375 semanas contributivas y encontrarse registrados como trabajadores pesqueros ante el Ministerio de la Producción (Produce).

La medida beneficia a los trabajadores que mantienen una relación laboral formal con una empresa y se encuentran registrados en planilla. Además de la pensión de jubilación, cuentan con cobertura del Seguro Social de Salud (EsSalud) y acceso a los sistemas de pensiones administrados por la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y las administradoras de fondos de pensiones (AFP), según corresponda.

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Formalización laboral garantiza beneficios y derechos de los pescadores

La Sunafil destacó que la formalización laboral permite a los trabajadores pesqueros acceder a beneficios como gratificaciones, Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), vacaciones remuneradas, asignación familiar cuando corresponda, participación en utilidades, Seguro Vida Ley, Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) y cobertura de salud mediante EsSalud.

Asimismo, los trabajadores tienen derecho a recibir oportunamente sus remuneraciones, contar con boletas de pago, realizar aportes previsionales para su futura jubilación y desarrollar sus labores en condiciones adecuadas de seguridad y salud en el trabajo. En ese sentido, los empleadores o armadores pesqueros deben registrar a sus trabajadores en planilla, efectuar los aportes correspondientes, entregar boletas de pago y cumplir con todos los beneficios laborales establecidos por ley. La omisión de la afiliación al Régimen Especial Pesquero constituye una infracción que puede ser fiscalizada y sancionada.

Fiscalización de Sunafil: más de 440 inspecciones y multas por S/4.9 millones

En materia de fiscalización, la Sunafil informó que durante el periodo 2024-2026 cerró 440 órdenes de inspección en el sector pesquero. De ese total, 399 fueron motivadas por denuncias laborales virtuales y presenciales, mientras que 41 correspondieron a operativos planificados por la entidad.

Las regiones con mayor actividad inspectiva fueron Áncash, Piura y Tumbes. Como resultado de estas intervenciones, se emitieron 100 resoluciones de multa en primera instancia por un monto de S/2 millones 644,786 y 52 resoluciones en segunda instancia por S/2 millones 293,162.

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