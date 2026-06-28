La carta de las presas peruanas al Papa León XIV: “Tenemos voluntad de cambio y de resocialización”

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“Nosotras estamos privadas de la libertad, pero no de nuestra dignidad ni de la esperanza”. Fue uno de los mensajes que el papa León XIV recibió en una de las cartas que le escribieron cinco internas del penal Anexo de Mujeres de Chorrillos.

Ante esto, el sumo pontífice decidió responderles también a través de monseñor Guillermo Cornejo, obispo auxiliar de Lima, el voluntario que llevó la misiva hasta el Vaticano.

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“Les agradezco de corazón sus palabras: “Jesús nos invita a dejar la lógica simplista de dividir entre buenos y malos para ingresar en otra dinámica, capaz de asumir la fragilidad, nuestros límites y pecados, y así poder salir adelante. Y podemos hacerlo porque la misericordia del señor nos abraza a todos”.

Hablar del papa León XIV es hablar también del trabajo de evangelización en los penales del Perú, a través de su convicción y fe cristiana, además del gran cariño que sienten los peruanos por el sumo pontífice. Por ello, internas del taller productivo de reciclaje del penal Anexo de Mujeres de Chorrillos redactaron con ilusión y esperanza una carta dirigida al vicario de Cristo, a quien invitaron a visitar ese recinto carcelario durante su estadía en el país en noviembre próximo.

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La misiva fue elaborada por cinco internas del taller de reciclaje, quienes la remitieron en un folder de material reciclado con pan de plata, donde le dieron a conocer al papa León XIV que sus productos llevan el sello de la transformación, de historias de cambio real y de conciencia ambiental.

“Tras enterarnos que Monseñor Guillermo Cornejo visitaría al Papa, junto con mis compañeras preparamos con mucho amor un folder de material reciclado, en el cual introducimos un escrito con el sentir de cada una y donde le explicábamos también cómo hacíamos estos productos”, señaló emocionada Cinthia Ramírez, interna del penal Anexo de Mujeres de Chorrillos.

El voluntario que llevó esta carta hasta el Vaticano fue monseñor Guillermo Cornejo, obispo auxiliar de Lima, quien realiza trabajo pastoral en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos. “Cuando le hice entrega de los presentes al Papa, el sintió una gran satisfacción. Le dije que las internas de máxima seguridad realizaban estos trabajos como parte de su resocialización”, indicó.

Asimismo, otros talleres de trabajo del recinto penitenciario participaron con prendas de confección y con pinturas de óleo sobre lienzo.

Monseñor Guillermo Cornejo señaló que el papa destacó el nivel y la calidad de los productos que elaboran las internas, porque eso demuestra voluntad de cambio. “El Sumo Pontífice mostró su gran preocupación por las personas privadas de libertad”.

Por su parte, las internas recibieron con gran júbilo la confirmación de que su carta se encontraba en el Vaticano. “Cuando vimos la foto de la entrega de los presentes al Papa, fue una gran alegría, y la esperanza de saber que estamos trabajando en el camino correcto de la reinserción social”, enfatizó Cinthia Ramírez.

Los productos que se elaboran en el taller de reciclaje son: carteras, bolsas, portalapiceros, monederos, billeteras y neceseres de plástico reciclado, entre otros, y lo que se busca es transformar el plástico inservible en un producto atractivo, utilizable y comercial para el público en general.

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La materia prima es proporcionada en un 70% por la empresa privada, a través de un apoyo voluntario, mientras que el 30% es recaudado por el consumo generado por las internas del penal. Sus productos son comercializados en ferias y mediante pedidos de empresas.

A través de esta iniciativa, en el marco de la política de Cárceles Productivas, se busca sensibilizar a la población penal ante la problemática de los residuos para la reutilización de materiales en desuso, así como brindarles oportunidades y generar sus propios recursos económicos para su sustento y el de sus familias.

El Inpe articula esfuerzos para afianzar la fe cristiana en las internas como un soporte emocional para sobrellevar su sentencia, así como un espacio de reflexión para trabajar en su proceso de resocialización.