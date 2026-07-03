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Adiós a la ‘Uchulú’: actriz cómica revela cuál será su nuevo nombre tras primera audiencia para cambiar de sexo en el DNI

Actriz cómica, la Uchulú reapareció en redes sociales para hacer un importante anuncio a sus seguidores sobre el proceso que inició para cambiar su nombre y sexo en su DNI.

La 'Uchulú' actualmente radica en la selva creando contenido para sus redes sociales. Foto: Composición LR/Instagram.
La 'Uchulú' actualmente radica en la selva creando contenido para sus redes sociales. Foto: Composición LR/Instagram.
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La Uchulú, popular actriz cómica e influencer peruana, reapareció en redes sociales para anunciar que dio un nuevo paso en el proceso para cambiar su nombre y sexo en su Documento Nacional de Identidad (DNI).

La creadora de contenido, de 25 años y natural de la selva, compartió en sus historias de Instagram una fotografía junto a su abogado frente a la Corte Superior de Justicia de Ucayali. Allí reveló que culminó con éxito la primera audiencia de este procedimiento y también informó cuál será su nuevo nombre.

Estudio juridico anunció que acompañó a la &#039;Uchulú&#039; en el proceso para cambiar su nombre y sexo el último jueves. Foto: TikTok.

Estudio juridico anunció que acompañó a la 'Uchulú' en el proceso para cambiar su nombre y sexo el último jueves. Foto: TikTok.

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La Uchulú revela cuál será su nuevo nombre tras audiencia para cambiar de sexo en DNI

La Uchulú inició oficialmente en noviembre del 2024 los trámites para cambiar su nombre y sexo en su DNI. Con este proceso, la influencer busca adecuar sus datos registrales a su identidad de género. Incluso, reveló que el nuevo nombre que desea que figure en su documento es Etza Reátegui Wong.

“Hoy en este proceso de mi cambio de nombre y sexo, feliz por mi primera audiencia junto al Estudio Jurídico GyM”, escribió la exintegrante de 'El reventonazo de la chola' en sus redes sociales.

Por el momento, la actriz no ha informado cómo serán las siguientes etapas del procedimiento ni cuándo podría emitirse una resolución. Sin embargo, anteriormente señaló que este tipo de procesos suelen tardar aproximadamente un año.

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La Uchulú y la vez que se sometió a cirugía de reasignación de sexo

En septiembre del 2024, la Uchulú sorprendió a los usuarios en redes sociales al confirmar que viajó a Tailandia junto a su madre para someterse a una cirugía de reasignación de sexo (vaginoplastia).

La intervención fue un éxito y la influencer expresó su satisfacción con los resultados, aunque admitió que el proceso posoperatorio fue muy complicado debido a los dolores que experimentó durante su recuperación.

“Lo que sí no voy a tener es una trompa de Falopio, no voy a tener ovarios, no voy a poder quedar embarazada ni mucho menos reglar, porque aún no existe la operación de trasplante de útero porque esto va más por fuera, por la vagina”, explicó en ese entonces.

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