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¿Pides tu boleta? Sunat premiará con hasta S/100.000 a quienes registren comprobantes electrónicos

La iniciativa busca fortalecer la cultura tributaria y reducir la informalidad. Conoce cómo participar en los sorteos que incluyen premios que van desde S/500 hasta S/100.000.

Sunat premiará a quienes registren comprobantes electrónicos
Sunat premiará a quienes registren comprobantes electrónicos | Foto: La República / Silvana Quiñonez
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La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) lanzó este martes 7 de julio el sorteo virtual "Pide y Gana", una iniciativa que premiará a los ciudadanos que soliciten y registren sus comprobantes de pago electrónicos, con el objetivo de fomentar la formalización de las actividades económicas.

Durante la presentación, el superintendente nacional de la Sunat, Javier Franco, destacó que la formalización es una tarea compartida entre vendedores y consumidores. En esa línea, explicó que solicitar un comprobante de pago contribuye a construir una economía más transparente y ayuda a combatir la evasión tributaria, por lo que el nuevo sorteo busca incentivar ese hábito entre la población.

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Se entregarán más de 400 premios en efectivo

En diálogo con La República, Mónica Hurtado, vocera de la Sunat, explicó que el programa contempla dos sorteos: el primero se realizará el 16 de octubre del 2026 y el segundo el 16 de febrero del 2027. En total se entregarán 418 premios en efectivo, distribuidos en 208 por cada edición, con un premio mayor de S/100.000. Además, habrá sorteos diferenciados para participantes de Lima y de provincias.

En cada edición se entregarán 120 premios de S/500, 70 de S/1.000, 10 de S/5.000, cinco de S/10.000, un premio de S/20.000, uno de S/50.000 y el premio mayor de S/100.000. De esta manera, cada sorteo repartirá S/800.000 entre los ganadores.

¿Cómo participar?

Para participar, los interesados deberán registrarse en la plataforma habilitada por la Sunat, donde consignarán sus datos personales, como documento de identidad, fecha de nacimiento, correo electrónico y número de celular. Una vez inscritos, podrán registrar los datos de sus comprobantes electrónicos, incluidos el RUC del emisor, el tipo de comprobante, la serie, el número y la fecha de emisión.

Cada usuario podrá registrar hasta tres comprobantes por cada RUC emisor y fecha de emisión. En el primer sorteo participarán los comprobantes electrónicos emitidos entre el 1 de julio y el 30 de septiembre del 2026, los cuales podrán registrarse hasta el 2 de octubre. Para la segunda edición, serán válidos los comprobantes emitidos entre el 1 de noviembre del 2026 y el 31 de enero del 2027, con plazo de inscripción hasta el 2 de febrero del 2027.

Actualmente, en el país se emiten cerca de 400 millones de comprobantes electrónicos al mes, una cifra que refleja el amplio alcance que podría tener esta iniciativa. Según la Sunat, el propósito es que cada vez más ciudadanos exijan su comprobante de pago en cada compra o servicio, con lo que se fortalecerá la cultura tributaria y se promoverá una mayor formalización de la economía peruana.

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