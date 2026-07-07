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Escolares participan en la séptima edición de la “Ruta de la Flagrancia” en Sullana

La Corte Superior de Justicia de Sullana llevó a cabo la séptima edición del proyecto “Ruta de la Flagrancia”, enfocada en la prevención del delito entre escolares.

Diecinueve estudiantes de la Institución Educativa "San Francisco de Chocán" participaron en una escenificación. Fuente: difusión.
Diecinueve estudiantes de la Institución Educativa "San Francisco de Chocán" participaron en una escenificación. Fuente: difusión.
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La Corte Superior de Justicia de Sullana, a través de la Unidad de Flagrancia, realizó la séptima edición del proyecto “Ruta de la Flagrancia”, iniciativa orientada a fortalecer la cultura de la legalidad y prevenir la comisión de delitos entre la población estudiantil.

En esta edición participaron 19 escolares de la Institución Educativa "San Francisco de Chocán" - Querecotillo, quienes presenciaron una escenificación de un caso de tocamientos indebidos, mediante la cual conocieron el desarrollo del proceso penal, desde la intervención de las autoridades hasta la emisión de la sentencia.

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La actividad contó con la participación de la jueza unipersonal y coordinadora de la Unidad de Flagrancia, Dra. María Jacinto Atoche, quien explicó a los estudiantes el funcionamiento del proceso inmediato en casos de flagrancia delictiva, destacando la labor articulada que realizan las instituciones que integran el sistema de administración de justicia para brindar una respuesta oportuna frente a la comisión de delitos.

Durante el recorrido, los escolares conocieron el trabajo articulado que realizan el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensa Pública y la Policía Nacional del Perú para la atención de estos casos, los cuales son resueltos en un plazo máximo de 72 horas.

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