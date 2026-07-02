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Corte del Santa juramenta a dos juezas supernumerarias

Dos abogadas, Karla Vicky Ávalos Ruiz y Karla Paola Albitres Cerna, juramentan como juezas supernumerarias en juzgados laborales del Santa.

La ceremonia estuvo presidida por el juez decano Niczon Espinoza Lugo. Fuente: difusión.
La ceremonia estuvo presidida por el juez decano Niczon Espinoza Lugo. Fuente: difusión.
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Dos servidoras judiciales de carrera, las abogadas Karla Vicky Ávalos Ruiz y Karla Paola Albitres Cerna, juramentaron como juezas supernumerarias del Tercer Juzgado de Paz Letrado Laboral y del Juzgado de Paz Letrado de Santa, respectivamente. El acto se dio en cumplimiento de la Resolución Administrativa N.° 000367-2026-P-CSJSA-PJ, emitida por la presidencia de la Corte Superior de Justicia del Santa.

PUEDES VER: Juzgado de Flagrancia del Santa dicta prisión preventiva por presunta extorsión | Del Santa | La República

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La ceremonia de juramentación se realizó esta mañana y estuvo a cargo del doctor Niczon Espinoza Lugo, juez decano de la Corte del Santa.

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