Presidente de la Corte del Santa recibió visita protocolar del alcalde de Nuevo Chimbote

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En el marco de las relaciones de cooperación y respeto mutuo entre las instituciones del Estado, el alcalde de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, Walter Soto Campos, realizó una visita protocolar al presidente de la Corte Superior de Justicia del Santa, Dr. Samuel Sánchez Melgarejo, tras haber asumido la titularidad de la institución judicial.

Durante la reunión, de carácter estrictamente institucional, ambas autoridades dialogaron sobre las agendas comunes que vinculan a sus despachos, enfocadas principalmente en temas como la seguridad ciudadana y otros en beneficio de los sectores más vulnerables del distrito sureño.