Corte del Santa y Región Policial de Áncash coordinan acciones para fortalecer la flagrancia
El Presidente de la Corte Superior de Justicia del Santa, Samuel Sánchez Melgarejo, se reunió con el general Eduan Díaz Díaz y el coronel José Paico Cayao para abordar temas de seguridad.
Hoy en horas de la mañana, el Presidente de la Corte Superior de Justicia del Santa, doctor Samuel Sánchez Melgarejo, recibió en su despacho al Jefe de la Región Policial de Áncash, el general Eduan Díaz Díaz, y al Jefe de la División Policial de Chimbote, coronel José Paico Cayao.
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Durante la reunión, las autoridades abordaron temas cruciales relacionados con los casos de flagrancia y de violencia familiar que se vienen presentando en nuestra jurisdicción. Asimismo, acordaron realizar una próxima reunión, para la cual se convocará la participación de la Presidenta de la Junta de Fiscales, el Director de la Defensa Pública, la Policía Nacional del Perú, y los miembros de la Unidad de Flagrancia, con el objetivo de coordinar acciones que permitan optimizar el servicio en dicha unidad.
Esta visita protocolar reafirma el compromiso conjunto de nuestra Corte Superior y la Policía Nacional en la lucha contra la violencia y la delincuencia en nuestra región, buscando siempre brindar una justicia más oportuna y eficiente a la ciudadanía.