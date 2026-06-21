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Este país supera a Brasil y Perú como la economía más competitiva de América Latina, según el Instituto para el Desarrollo Gerencial

El país latinoamericano se mantiene en el primer lugar regional pese a un entorno global más incierto, mientras que el informe advierte que la competitividad depende cada vez más de instituciones sólidas.

Santiago fue seguido por Argentina (58), Colombia (59), México (62), Brasil (65) y Perú (66). Foto: IA/La República.
Santiago fue seguido por Argentina (58), Colombia (59), México (62), Brasil (65) y Perú (66). Foto: IA/La República.
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Chile se consolidó como la economía más competitiva de América Latina en 2026, de acuerdo con el ranking anual del Instituto para el Desarrollo Gerencial (IMD), que evalúa a 70 economías a nivel mundial. El país ocupó el puesto 43 en la clasificación global y mantuvo el liderazgo regional, en un contexto marcado por la estabilidad institucional y la calidad de las políticas públicas.

En el podio regional, Santiago fue seguido por Argentina (58), Colombia (59), México (62), Brasil (65) y Perú (66), mientras que Venezuela cerró el listado en el puesto 70. El informe destaca que la competitividad ya no depende principalmente del tamaño de la economía ni de los costos, sino de la previsibilidad regulatoria y de la capacidad de implementación del Estado.

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Preocupaciones en América Latina

El estudio también evidencia diferencias significativas en los factores que afectan la confianza empresarial en la región. Brasil, Argentina y Venezuela figuran entre los países donde los ejecutivos reportan mayor impacto del alto costo del financiamiento y del acceso limitado al crédito, con Brasil liderando este indicador con 90,9%.

En el caso de Venezuela, además, se registran niveles elevados de preocupación por la inflación persistente y la volatilidad cambiaria, mientras que en Argentina se suma la debilidad de la demanda interna como un factor relevante para la inversión privada.

Chile, pese a su liderazgo regional, también enfrenta desafíos. El 95,1% de los ejecutivos encuestados señaló la incertidumbre sobre la economía global como una de las principales amenazas para el clima de negocios, lo que refleja una exposición significativa al entorno externo.

Prioridades de cada país

El informe del IMD detalla que cada economía de la región enfrenta prioridades distintas: Argentina busca estabilización macroeconómica y fortalecimiento institucional; Brasil apunta a mejorar la eficiencia estatal y la infraestructura; Chile debe simplificar regulaciones y reforzar la innovación; Colombia enfrenta retos fiscales y de empleo; México debe fortalecer el Estado de derecho; Perú requiere mayor estabilidad institucional y seguridad; y Venezuela necesita reconstruir sus bases macroeconómicas e institucionales.

La metodología del ranking combina indicadores económicos con encuestas a ejecutivos y se estructura en cuatro pilares: desempeño económico, eficiencia gubernamental, eficiencia empresarial e infraestructura. Los datos estadísticos representan cerca de dos tercios del resultado final, mientras que el tercio restante proviene de percepciones empresariales.

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