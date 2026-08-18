Corte de Lambayeque se sumó a la jornada judicial extraordinaria de descarga procesal 2026

Magistrados y personal administrativo extendieron su jornada para avanzar en la atención de casos y contribuir a los objetivos de esta iniciativa. Foto: difusión.

Magistrados y personal administrativo extendieron su jornada para avanzar en la atención de casos y contribuir a los objetivos de esta iniciativa. Foto: difusión.

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La Corte Superior de Justicia de Lambayeque participó en la Jornada Judicial Extraordinaria de Descarga Procesal 2026, desarrollada de manera simultánea en las Cortes Superiores de Justicia a nivel nacional, con la participación de magistrados, servidores jurisdiccionales y administrativos y equipos de apoyo.

Desde las 00:00 horas del viernes 14 de agosto, la familia judicial de Lambayeque extendió su jornada habitual para avanzar en la atención de los procesos y contribuir a los objetivos de esta iniciativa nacional. La participación involucró a órganos jurisdiccionales, módulos, sedes y áreas de apoyo de las diferentes provincias y distritos que integran la jurisdicción de la CSJLA.

Entre los participantes estuvieron el Módulo Corporativo Civil de Litigación Oral, Módulo Penal Central, Módulo Corporativo Laboral, Módulo Corporativo Contencioso Administrativo Laboral y Previsional, Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, Módulo de Familia y Juzgado de Extinción de Dominio, además de los distintos juzgados de paz letrado, órganos penales, comerciales, constitucionales y de investigación preparatoria de las sedes de Chiclayo, Lambayeque, Ferreñafe, José Leonardo Ortiz, Jaén, Cutervo, San Ignacio, Motupe, Olmos, Pucalá, Pucará y Oyotún, entre otras localidades de la jurisdicción.

Lambayeque obtuvo el tercer lugar en el Grupo 2. Foto: difusión.

La jornada también contó con la participación de la Unidad de Flagrancia, así como de equipos administrativos, de soporte y multidisciplinarios que hicieron posible el desarrollo de las labores durante esta actividad extraordinaria. De manera especial, 35 secigristas de la CSJLA fueron desplazados de forma descentralizada para brindar apoyo en las labores de descarga procesal.

Presidente de la Corte recorrió sedes y reconoció el esfuerzo

Durante la jornada, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Dr. César William Bravo Llaque, realizó un recorrido por la Sede Judicial 7 de Enero, el Módulo Básico de Justicia de José Leonardo Ortiz y los Juzgados de Ferreñafe.

En estos espacios, dialogó con magistrados y servidores, conoció de cerca el desarrollo de las labores y expresó su reconocimiento a quienes acudieron desde las primeras horas y extendieron su jornada para contribuir con los objetivos de esta iniciativa.

El titular de la Corte destacó la disposición mostrada por la familia judicial lambayecana, cuyo trabajo permitió que la jornada se desarrollara de manera descentralizada y con participación de las diferentes sedes de la jurisdicción.

Lambayeque, entre las cortes con mayor producción en el grupo 2

Durante el desarrollo de la jornada, el Portal Estadístico del Poder Judicial fue actualizando los resultados registrados por las Cortes Superiores de Justicia participantes, permitiendo conocer en tiempo real el avance de la producción jurisdiccional.

En el último reporte de la Maratón 2026, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque se ubicó en el tercer lugar de siete Cortes que integran el Grupo 2, con la participación de 146 órganos jurisdiccionales.

El reporte registró un total de 35 353 actuaciones, resultado de la suma de actos procesales, notificaciones, ingresos y audiencias desarrollados durante la jornada.

Asimismo, Lambayeque registró el mayor número de sentencias dentro de su grupo de referencia, resultado que refleja un importante nivel de resolución definitiva de procesos alcanzado durante esta jornada extraordinaria.

Estos resultados fueron registrados y actualizados progresivamente por el Portal Estadístico del Poder Judicial a lo largo de la jornada, permitiendo visibilizar el trabajo desplegado por los órganos jurisdiccionales de la CSJLA.

Con 35,353 actuaciones y el mayor número de sentencias, se refleja una alta producción jurisdiccional durante la jornada.. Foto: difusión.

Una jornada que movilizó a toda la familia judicial

Más allá de las cifras, la jornada permitió evidenciar el trabajo conjunto de magistrados, servidores jurisdiccionales, personal administrativo, equipos multidisciplinarios, soporte y secigristas, quienes asumieron horas adicionales de labor para contribuir al objetivo de la descarga procesal.

Desde las primeras horas del viernes y durante el transcurso de la jornada, las diferentes sedes de la Corte de Lambayeque mantuvieron sus labores, demostrando que el esfuerzo por atender los procesos y brindar respuestas oportunas involucra a toda la institución.

La Jornada Judicial Extraordinaria de Descarga Procesal 2026 representó así un esfuerzo conjunto de la familia judicial de la CSJLA, que participó de manera descentralizada y simultánea con las demás Cortes del país, reafirmando su disposición de trabajar por una justicia oportuna y al servicio de las personas.