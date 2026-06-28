MGP constata que flota extranjera se encuentra fuera del dominio marítimo

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La Marina de Guerra del Perú, como autoridad marítima nacional, realizó un vuelo de exploración, en el cual se constató que una flota pesquera extranjera opera fuera del dominio marítimo, aproximadamente a 230 millas de la costa peruana.

La misión tuvo como objetivo supervisar las actividades marítimas que se desarrollan tanto dentro de la jurisdicción marítima peruana como en las áreas adyacentes.

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En la víspera, pescadores artesanales habían acusado una competencia desleal y depredación de flotas industriales.

Pescadores artesanales de Pucusana denunciaron el avistamiento de embarcaciones de gran escala dentro de las 200 millas, mientras una cadena de decretos del Ministerio de la Producción busca, desde 2014, obligar a esas flotas a transmitir su posición satelital.

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Durante la operación, la Fuerza de Aviación Naval, en coordinación con la Comandancia de Operaciones Guardacostas, verificó la posición, ruta e identificación de buques y embarcaciones que transitan en el ámbito marítimo, lo que permitió detectar y monitorear los diferentes contactos en superficie.

La información obtenida es contrastada en tiempo real con el Sistema de Información y Monitoreo del Tráfico Acuático (SIMTRAC), herramienta que fortalece las capacidades de vigilancia marítima y facilita el seguimiento permanente de las actividades que se desarrollan en el mar.

Asimismo, estas labores se realizan de manera coordinada con las Patrulleras Marítimas desplegadas en el ámbito marítimo, lo que fortalece la capacidad de respuesta y el control efectivo de los espacios acuáticos bajo jurisdicción nacional.

De esta manera, la Marina de Guerra del Perú, como autoridad marítima nacional, reafirma su compromiso de mantener una vigilancia permanente las 24 horas del día, los siete días de la semana, y velar por la seguridad marítima, el cumplimiento de la normativa vigente y la protección de los intereses nacionales en el dominio marítimo.