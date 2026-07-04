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Confirman la muerte de la actriz Yorgelys Delgado: fue reportada como desaparecida tras terremotos en Venezuela

Los devastadores terremotos en Venezuela han cobrado la vida de la actriz y presentadora Yorgelys Delgado, así como la de su madre, Gladys Escalona de Delgado.


Familiares y amigos de Yorgelys Delgado han expresado su agradecimiento en un emotivo obituario publicado en redes sociales por el apoyo y cariño recibido durante los días de angustia tras el desastre.
Familiares y amigos de Yorgelys Delgado han expresado su agradecimiento en un emotivo obituario publicado en redes sociales por el apoyo y cariño recibido durante los días de angustia tras el desastre.
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Los dos terremotos de Venezuela siguen cobrando vidas. En las últimas horas se confirmó la muerte de la recordada actriz y presentadora Yorgelys Delgado. A través de un emotivo obituario difundido en redes sociales por familiares, amigos y figuras del medio artístico, también se informó que su madre, Gladys Escalona de Delgado, falleció.

La confirmación de esta trágica pérdida, que enluta al mundo del entretenimiento, se conoció la noche del viernes 3 de julio, luego de varios días de intensa búsqueda en el edificio Coral Beach y de incertidumbre, tras el doble terremoto que afectó a Venezuela el pasado 24 de junio.

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Familiares confirman la muerte de Yorgelys Delgado y su madre

Jorgelina Delgado, Miranda Mijares, Yohangellis Delgado y Jhonson Mijares, familiares directos de las víctimas, expresaron en el obituario su agradecimiento público por el apoyo que recibieron en los últimos días y por las muestras de afecto en los momentos más difíciles.

“Agradecemos profundamente el cariño, las oraciones, los mensajes y el apoyo recibido durante estos días de búsqueda, angustia y esperanza. Pedimos en este momento respeto y privacidad para sus seres queridos en medio de este dolor”, se lee en el comunicado. “Hoy nos toca despedirlas con el corazón roto, pero también con amor, gratitud y respeto por sus vidas, por sus historias y por la huella que dejan en quienes las conocieron”, añaden.

Familia de Yorgelis Delgado confirmó su muerte

Familia de Yorgelis Delgado confirmó su muerte

Colegas del medio artístico de la ex-Tigrita y compañeros de infancia de Yorgelys Delgado, como los cantantes y presentadores René Velazco y Tyanny Santos, compartieron el comunicado en sus plataformas digitales y expresaron el dolor que embarga a la familia.

“Por más que tú me digas que tienes tanto miedo y por más que te me escondas, yo quiero ir hacia ti. Parece irónico o profético que la letra de 'Miraré para arriba' era lo que muchos, sino es que todos los que te conocimos, teníamos como mantra en medio de esta tragedia. (...) Formaste parte de muchas vidas y ahora tú vivirás por siempre en cada canción, en cada baile y en cada tarde frente al televisor. Te recordaré cada vez que suene esta canción y sé que todos miraremos hacia arriba en busca siempre de ti”, expresó el cantante René Velazco en sus redes.

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