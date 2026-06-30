Gerente de la Municipalidad de Piura denuncia ser víctima de extorsión: amenazan con atentar contra su familia

Fueron más de 30 los mensajes recibidos; en ellos, el extorsionador aseguraba conocer la dirección de su domicilio. | Composición LR | Almendra Ruesta

Fueron más de 30 los mensajes recibidos; en ellos, el extorsionador aseguraba conocer la dirección de su domicilio. | Composición LR | Almendra Ruesta

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El gerente de la Municipalidad Provincial de Piura, Gerardo Alvarado, denunció ser víctima de extorsión luego de recibir más de 30 mensajes amenazantes a través de WhatsApp, en los que un sujeto le exigía el pago de dinero bajo la amenaza de atentar contra su vida y la de su familia.

Según relató el funcionario, los mensajes comenzaron la tarde del domingo 28 de junio, cuando se desplazaba en un vehículo junto a su esposa e hijo. En un primer momento, el desconocido se presentó como un ciudadano interesado en abordar un asunto relacionado con el mercado mayorista Las Capullanas.

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"En los primeros mensajes señalaba que quería tratar conmigo un tema del mercado mayorista Las Capullanas. Como no le contesté, entraron cuatro llamadas. Después comenzaron los mensajes agresivos", declaró Alvarado.

Extorsiones vía WhatsApp

De acuerdo con el gerente municipal, el extorsionador envió más de 30 mensajes en los que afirmaba conocer la dirección de su vivienda y los nombres de los integrantes de su familia. Además, le advirtió que tenía un plazo de 12 horas para entregar una suma de dinero.

"En palabras textuales pedían que coordine con otro 'vago' para la entrega del dinero y que, si no cumplía en un plazo de 12 horas, comenzaría mi tormento", señaló el funcionario.

Alvarado precisó que, pese a las amenazas, el delincuente nunca proporcionó un número de cuenta bancaria, Yape u otro medio para concretar el supuesto pago, por lo que presume que la modalidad consistía en coordinar posteriormente la entrega del dinero.

Tras los hechos, el gerente acudió a la División de Investigación Criminal (Divincri) de Piura para presentar la denuncia correspondiente. La Policía inició las investigaciones con el objetivo de identificar al responsable de las amenazas y proceder con su captura.

El funcionario manifestó su confianza en que las autoridades logren esclarecer el caso y reforzar las acciones frente al incremento de los delitos de extorsión que afectan a ciudadanos y autoridades en distintas regiones del país.

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