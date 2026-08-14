El Ejército de Tierra prueba un potente fusil que puede cambiar el papel de sus soldados en combate

El arma, que combina características entre un fusil de asalto y un rifle de precisión. Foto: AFP.

El arma, que combina características entre un fusil de asalto y un rifle de precisión. Foto: AFP.

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El Ejército de Tierra está evaluando el SIG Sauer 716, un fusil semiautomático de 7.62x51 mm que la Brigada Almogávares VI de Paracaidistas (BRIPAC) ya emplea durante ejercicios de instrucción en Madrid. El arma destaca por ofrecer una capacidad de precisión intermedia entre el fusil de asalto HK G36 y los rifles utilizados por tiradores especializados.

El modelo observado por el portal Defensa durante un ejercicio en la Base Príncipe, en Paracuellos de Jarama, es un SIG 716 G2 equipado con una óptica Schmidt & Bender 3-12x50 MK II.

TE RECOMENDAMOS Así fue el PRECISO MOMENTO del TERREMOTO de 7,4 en COLOMBIA #LR

Su presencia en la BRIPAC forma parte de las evaluaciones de armamento que realiza la Compañía de Reconocimiento Avanzado (CRAV), una unidad que actúa como elemento de vanguardia de la brigada en operaciones de reconocimiento y aerotransportadas.

¿Por qué interesa este fusil al Ejército de Tierra?

El SIG Sauer 716 pertenece a la categoría de Designated Marksman Rifle (DMR), una clase de armas concebida para cubrir la distancia operativa que existe entre un fusil de asalto y un rifle de precisión.

En la práctica, permite dotar a un combatiente entrenado de una mayor capacidad para realizar fuego preciso a distancias superiores a las habituales del armamento estándar, sin convertirlo necesariamente en un tirador especializado.

La utilización de la munición 7.62x51 mm OTAN es uno de sus principales elementos diferenciadores frente al HK G36. El calibre permite disponer de una plataforma orientada a mayores distancias y con un enfoque diferente al de los fusiles de asalto de menor calibre.

El modelo que prueba la BRIPAC

El ejemplar observado corresponde al SIG 716 G2, equipado con un visor Schmidt & Bender 3-12x50 MK II. La versión utilizada por la CRAV cuenta con un cañón de 16 pulgadas.

El arma tiene una longitud aproximada de 94 centímetros y un peso cercano a los 3,9 kilogramos. Utiliza cargadores de 10, 20 o 25 cartuchos, mientras que el ejemplar mostrado durante el ejercicio llevaba uno de 20.

SIG Sauer ofrece además configuraciones diferentes, entre ellas una SBR con cañón de 12 pulgadas y una versión Precision Marksman con cañón de 20 pulgadas.

La CRAV analiza nuevas capacidades

La Compañía de Reconocimiento Avanzado (CRAV) tiene entre sus funciones la evaluación de armamento y otros sistemas portátiles. La incorporación temporal del SIG Sauer 716 a sus ejercicios permite estudiar su utilidad dentro de las capacidades de la BRIPAC.

El fusil puede desempeñar diferentes funciones, desde arma de patrulla hasta plataforma de precisión, dependiendo de la configuración y los equipos utilizados.

El SIG Sauer 716 se fabrica en Alemania y Estados Unidos y también forma parte del arsenal de fuerzas militares extranjeras, entre ellas el United States Special Operations Command (USSOCOM).

Para el Ejército de Tierra, la evaluación del modelo abre la posibilidad de reforzar la capacidad de fuego preciso de determinadas unidades sin depender exclusivamente de los rifles destinados a tiradores especializados.

El resultado de estas pruebas determinará si el SIG Sauer 716 pasa de ser un arma evaluada por la BRIPAC a convertirse en una capacidad más extendida dentro del Ejército de Tierra.