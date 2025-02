“El último barco chino entró en enero (2025) a la una de la mañana y salió a las cinco", cuenta Elsa Vega, presidenta de la Sociedad Nacional de Pesca Artesanal (Sonapescal). Ello, luego de que a mediados del 2024, Perú enfrentara una crisis de la escasez de la pota, atribuida principalmente a la pesca indiscriminada de embarcaciones chinas que ingresaron a nuestro territorio de manera ilegal.

El hecho perjudicó a miles de familias, comerciantes y pescadores que dependían de este recurso para sostenerse económicamente y que, por años, ha sido su principal fuente de trabajo. Los pescadores artesanales aseguraban que no hubo una regulación en el ingreso de las naves chinas debido a que no portaban el sistema de monitoreo y que el gobierno “tampoco estaba interesado en instalarlo”.

Vega sostuvo que la última embarcación china fue vista en enero de este año y que permaneció cuatro horas en territorio peruano sin rastreo satelital. Pese a que desconocen los motivos de este ingreso, ellos temen una posible crisis de la pota por invasión de barcos chinos. “Estamos pescando demasiada pota chica que aquí en un mes, ojalá no sea así, podríamos tener un año vacío para la sostenibilidad del recurso y de nuestras familias”, sostuvo Carlos Llenquén, gerente de Sonapescal.

Lo que dejó la crisis de pota por barcos chinos en Paita

A pesar de que el Ministerio de la Producción (PRODUCE), a través del Instituto del Mar del Perú (IMARPE), realizó en enero de 2025 un crucero de investigación sobre el calamar gigante, conocido como pota, hasta la fecha no se ha brindado una respuesta concreta sobre la situación de este recurso pesquero.

El estudio, que se extendió hasta el 6 de febrero, tuvo como objetivo evaluar la abundancia de la especie con el fin de establecer medidas que garanticen su sostenibilidad y lo motivos que han llevado a miles de pescadores artesanales a enfrentar una escasez en su actividad económica relacionada a la pesca.

En 2024, SONAPESCAL denunció que se identificaron al menos 300 embarcaciones chinas dentro de las 200 millas de la frontera del mar peruano y que la última flota fue vista en enero de este año. Foto: Almendra Ruesta.

Desde el Puerto de Paita, en el departamento de Piura, trabajadores aseguran que la baja pesca diaria no solo afecta la economía de los pescadores artesanales, sino también a la de los propios comerciantes. “Si ellos no traen la pota, nosotros no tenemos un producto que vender porque no hay quien nos pueda abastecer, lo que más se mueve es la pota (..) nos abastecíamos de 3 a 4 cajas de producto, ahora no llegamos ni a una”, señala Elizabeth Gómez, una comerciante.

“Las embarcaciones (peruanas) salen, pero no traen la cantidad de antes (…) los barcos chinos depredan el mar, nuestras embarcaciones son pequeñas, todo es a pulso. En cambio, ellos tienen máquinas que llevan el pescado más rápido. De ocho a 10 meses sé que la gente no tuvo nada y algunos migraron o cambiaron de trabajo”, agregó Alberto Sánchez, pescador artesanal en Paita.

Los comerciantes expresaron que, si bien hay un mínimo movimiento de la pota, aún se ven perjudicados por la pesca indiscriminada del recurso por embarcaciones chinas. Foto: Almendra Ruesta/La República

Jorge Pasapera, otro pescador artesanal que depende exclusivamente de su labor diaria en el mar, expresó su preocupación por la difícil situación que enfrenta el sector. "La pesca está lenta, no hay suficiente cantidad y, pese a ello, seguimos manteniendo el precio. No hemos recibido ningún apoyo del gobierno", afirmó.

Por su parte, Paola Morales, comerciante del rubro, describió los últimos meses como un periodo crítico para la actividad pesquera en Paita. "Fueron meses realmente difíciles, la pota desapareció de la zona. Actualmente, las ventas apenas alcanzan para cubrir los gastos del hogar, ya que tuvimos que endeudarnos debido a la falta de ingresos", comentó.

Irregularidades en el monitoreo de ingreso de embarcaciones chinas

Precisamente, la presidenta de Sonapescal, Elsa Vega, aseguró que las embarcaciones chinas que ingresaron a territorio peruano no contaban con el sistema de rastreo y que tampoco estarían interesadas en instalarlo. Vega había explicado que desde el 2023 más de 300 barcos chinos estuvieron al límite con el territorio peruano a fin de utilizar nuestros recursos e incumpliendo con la medida de que toda embarcación extranjera porte con el sistema de rastreo satelital peruano conocido como SISESAT.

El gerente de Sonapescal aseguró que las flotas chinas no cumplen con el uso de satelitales, pero que a ellos también sí les exigen el uso de la misma. Foto: Almendra Ruesta/La República

“Las demás embarcaciones (chinas) prefieren quedarse frente a Chile que instalar el SISESAT", acotó. Además, los pescadores esperan la respuesta de las autoridades, pues los dueños de los barcos industriales no estarían interesados en la instalación del SISESAT, ya que no quieren ser vigilados. "Creo que esto no se va a dar porque si el recurso entra más a la costa peruana, muy pronto vamos a tener a los barcos chinos frente a Perú o entrando y saliendo nuevamente. No hubo ningún cambio”, agregó Vega a este medio.

Si bien el Ministerio de Producción (PRODUCE) señala que actualmente no hay una crisis de la pota, al "no existir" presencia de embarcaciones chinas en el territorio de nuestro mar peruano, la realidad que viven los pescadores artesanales y comerciantes es otra, pues su pesca se ha visto gravemente afectada hasta hoy.

Los pescadores artesanales aseguran que la presencia de pota es reducida y esto también afecta a los comerciantes. Foto: Almendra Ruesta

"No hay recurso, no hay economía suficiente para poder vivir. Ese es el malestar que genera no tener trabajo, no tenemos captura, no tenemos cómo mantener una buena relación familiar (...) PRODUCE no se da abasto para la pesca, no ponen las personas idóneas porque no tienen conocimiento del área de trabajo", denuncia Carlos Llenquen.

Asimismo, Llenquen expresó su molestia con la irregularidad en el control satelital del ingreso de embarcaciones chinas. "Se llevó a cabo una lucha frontal con los barcos chinos, los hicimos respetar la casa porque dentro del Ministerio de Producción nos encontramos con una mala gestión. Las flotas chinas no respetaron nuestra jurisdicción del aplicativo satelital e ingresaron a pescar lo poco que tenemos. Nunca tuvieron satelital para poder controlar o administrar sus posiciones de pesca para poder participar con nosotros", acotó.

Registran barcos chinos pese a normativa de monitoreo

En tanto, respecto a las irregularidades en el monitoreo de embarcaciones extranjeras que denuncian los pescadores artesanales, el decreto supremo 014-2024-PRODUCE exhorta a que dichas flotas chinas deben utilizar el SISESAT antes de salir de puerto, si es que su ingreso se debe a mantenimiento, reparación, abastecimiento, entre otros; pero, no aplica para casos de emergencias.

De acuerdo a fuentes cercanas de PRODUCE, se supo que la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) inició sus funciones para este tipo de casos y aseguran que no ha ingresado ninguna embarcación extranjera, salvo una que fue por emergencia. En cuanto a la pota pequeña, argumentan que a partir de enero de este año empezaría a aparecer el recurso y que su crecimiento es paulatino. No obstante, el temor de los pescadores ante la presencia de embarcaciones chinas que depreden el recurso aún persiste.