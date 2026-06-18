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Ordenan captura de sujeto sentenciado a 9 años por tocamientos a menor en PJ San Pedro

La Primera Sala Penal de Apelaciones ordena la captura de Benigno Ángelo Vásquez Valuis, condenado a nueve años por actos contra el pudor de una menor de 11 años.

Su defensa alegó que no estaba en la ciudad en el momento del ataque, pero su apelación fue rechazada y se ordenó su búsqueda. Fuente: facebook.
Su defensa alegó que no estaba en la ciudad en el momento del ataque, pero su apelación fue rechazada y se ordenó su búsqueda. Fuente: facebook.
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La Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Santa ordenó la captura de Benigno Ángelo Vásquez Valuis, un sujeto condenado a nueve años de cárcel por el delito de actos contra el pudor en agravio de un menor de 11 años de edad, luego que su pedido de apelación fuera declarado infundado por unanimidad.

El hecho ocurrió el 10 de mayo de 2019 alrededor de las 8 de la mañana por inmediaciones del colegio Apóstol San Pedro de Chimbote. La víctima señaló que mientras caminaba fue sorprendida por un sujeto que la abrazó y le realizó tocamientos, para luego huir del lugar.

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Una vecina que se percató del hecho pudo identificar al autor de la agresión. De inmediato, la familia de la niña denunció el hecho. En primera instancia, Vásquez Valuis fue condenado a 9 años de cárcel, por el delito de actos contra el pudor.

La defensa del sentenciado interpuso un recurso de apelación argumentando que el día de los hechos su patrocinado no estuvo en Chimbote y que la menor no logró identificarlo plenamente. Su pedido fue declarado infundado y se ordenó la búsqueda y captura de Benigno Vásquez para ser internado en el penal de Cambio Puente. Deberá cumplir con el pago de una reparación civil de 1500 soles.

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