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Cine peruano y conversatorios

Cine. Un ciclo de producciones nacionales que incluye el documental 'Shiringa: genocidio y resistencia en la Amazonía'.

Escena de 'Canción sin nombre', la premiada película de Melina León.
Escena de 'Canción sin nombre', la premiada película de Melina León. | Difusión.
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En la Alianza Francesa continúa el ciclo ‘Memoria, territorio y cine’. Hoy proyectan Canción sin nombre, ópera prima de Melina León y una de las películas peruanas más galardonadas. El filme está ambientado en el Perú de los años 80 y se basa en un reportaje sobre la desaparición de niños.

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Después, en la misma sala estará el documental Shiringa: genocidio y resistencia en la Amazonía, dirigido por Wilton Martínez. “Todas las funciones se realizarán en formato DCP con sonido envolvente 5.1, garantizando una experiencia cinematográfica de alta calidad y respetando las condiciones originales de exhibición concebidas por sus realizadores”, comenta la organización.

El viernes proyectarán Islandia de Ina Mayushin. La cinta ganó el premio a mejor película en la sección Hecho en el Perú del Festival de Cine de Lima PUCP 2023. Tras esa función proyectan el documental Ino Moxo, dirigido por Rodo Arrascue.

El centro cultural ha programado un conversatorio con el crítico de cine Ricardo Bedoya después de cada documental del ciclo de producciones peruanas.

Las funciones serán en el Cine Lumière de la Alianza Francesa, en la sede de Miraflores, hasta el 31 de julio.❖

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