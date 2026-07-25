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Con la sorpresiva partida de Guillermo Viscarra, desde diversos sectores indicaron que ya existía un acuerdo para que Pedro Gallese se convierta en el nuevo guardián del arco de Alianza Lima; sin embargo, en las últimas horas el experimentado jugador de la selección peruana se pronunció sobre este tema y rompió las ilusiones de los hinchas íntimos.

Luego de debutar con Deportivo Cali en el Torneo Clausura de Colombia, el popular 'Pulpo' aseguró que se encuentra muy contento en su club y que su principal objetivo es levantar el título del campeonato cafetero.

Pedro Gallese descarta regresar a Alianza Lima

"Estoy muy feliz en Deportivo Cali. Los trabajadores del club me han recibido muy bien y mis compañeros también. Estoy muy contento. Estoy concentrado en Deportivo Cali, en ayudar al grupo para salir campeón este año. Vamos paso a paso", manifestó en zona mixta al ser consultado sobre el interés de Alianza Lima.

"Tengo a mi familia aquí. Si bien es cierto mis hermanos están en Perú, estoy contento y mi familia también está contenta, que es lo más importante", agregó.

Por otra parte, el mundialista en Rusia 2018 se pronunció sobre el buen inicio de Deportivo Cali en el segundo certamen de la temporada.

"Estoy satisfecho por el arranque que tuvimos. No recibimos goles, que era lo más importante. Fuimos pacientes ante una defensa que se iba a meter atrás y finalmente fuimos justos ganadores del partido", concluyó.

¿Cuándo es el próximo partido de Pedro Gallese?

El equipo caleño tendrá la dura misión de visitar a Independiente Medellín el sábado 1 de agosto por la fecha 2 del Torneo Clausura. El duelo tendrá lugar en el Estadio Atanasio Girardot a partir de las 6.10 p. m. (hora peruana y colombiana).