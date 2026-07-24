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El secreto de los broches para colgar ropa: los dos agujeros tienen una función que cambia la forma de secar tus prendas.

Utilizar correctamente los agujeros mejora la circulación del aire y acelera el secado, alargando la vida útil de las prendas. Un cambio en la forma de tender puede marcar una gran diferencia.

Los broches para colgar ropa poseen un diseño funcional que protege las prendas durante el secado, evitando arrugas y deformaciones.
Los broches para colgar ropa poseen un diseño funcional que protege las prendas durante el secado, evitando arrugas y deformaciones. | Foto: Gemini
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Aunque parezcan un detalle sin importancia, los broches para colgar ropa esconden un diseño pensado para proteger las prendas durante el secado. La mayoría de las personas utiliza estas pinzas de la misma forma desde hace años, sin saber que los dos agujeros que incorporan cumplen funciones diferentes y pueden ayudar a evitar arrugas, marcas y deformaciones.

Usar correctamente los dos agujeros del broche también mejora la circulación del aire alrededor de la ropa, acelera el secado y reduce el tiempo que luego se necesita para planchar. Con un pequeño cambio en la forma de tender las prendas, es posible prolongar su vida útil y mantenerlas en mejor estado.

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¿Para qué sirven los dos agujeros de los broches para colgar ropa?

Los tradicionales broches de madera o plástico cuentan con dos aberturas de distintos tamaños, cada una diseñada para cumplir una función específica durante el secado.

El agujero pequeño está pensado para sujetar el broche directamente a la cuerda o alambre del tendedero. De esta manera, la pinza permanece fija y evita deslizarse con el peso de la ropa o por efecto del viento.

Por su parte, el agujero grande es el espacio destinado a sostener la prenda. Gracias a este diseño, la tela queda colgando de forma vertical y sin doblarse sobre el alambre, permitiendo que circule mejor el aire y reduciendo la aparición de marcas.

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¿Cómo usar correctamente los broches para evitar arrugas?

Aprovechar el diseño de estas pinzas es sencillo y puede marcar una diferencia en el cuidado de la ropa.

Sigue estos pasos:

  • Coloca primero el broche sobre la cuerda o el alambre utilizando el agujero pequeño.
  • Introduce el borde de la prenda en el agujero grande.
  • Deja que la tela cuelgue de forma natural, sin doblarla sobre el tendedero.
  • Espera a que la prenda se seque completamente.

Con este método se evita que se formen marcas en cuellos, mangas o dobladillos y se reduce la cantidad de arrugas, facilitando el planchado.

¿Cómo colgar cada tipo de prenda para cuidarla mejor?

Además del uso correcto de los broches, la forma de tender cada prenda también influye en su conservación.

  • Camisetas y tops: Lo recomendable es sujetarlas por el dobladillo inferior. Así, cualquier marca del broche quedará en la parte interna y no alterará la caída de los hombros.
  • Camisas: La mejor opción es utilizar una percha de plástico y fijarla al tendedero con un broche. Si esto no es posible, conviene colgarlas por la costura inferior.
  • Pantalones y jeans: Lo ideal es ponerlos del revés y sujetarlos por la cintura o por los dobladillos de los tobillos. De esta forma se evita aplastar las costuras y se favorece un secado uniforme.
  • Vestidos y faldas: Estas prendas deben sujetarse por la pretina o por las costuras laterales superiores, donde la tela soporta mejor el peso sin deformarse.
  • Ropa interior y medias: Al tratarse de prendas ligeras, pueden sujetarse por las bandas elásticas para evitar que se estiren o pierdan su forma.
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