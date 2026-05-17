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Economía

La educación como motor del crecimiento: evidencia económica y desafíos recientes en el Perú

La educación no es un gasto, sino la inversión con mayor tasa de retorno social, capaz de generar externalidades que benefician a toda la estructura productiva.

No basta con que los estudiantes permanezcan más tiempo en las aulas; es necesario que ese tiempo se traduzca en competencias reales. Foto: difusión.
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