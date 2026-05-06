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Se acabó el cielo despejado: Senamhi advierte lloviznas, neblina y ráfagas de viento en toda la costa peruana

Indeci recomienda medidas preventivas para la población, como asegurar techos y usar ropa adecuada ante el descenso de temperaturas y la posible humedad.

Senamhi alerta sobre un cambio climático significativo desde este jueves en la costa peruana, con incremento de vientos y lloviznas.
Senamhi alerta sobre un cambio climático significativo desde este jueves en la costa peruana, con incremento de vientos y lloviznas. | Foto: Andina
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta que marca el fin de los días de cielo despejado. Desde este jueves, la costa peruana experimentará un cambio climático caracterizado por un incremento en la velocidad del viento, acompañado de lloviznas, neblina y mayor cobertura nubosa.

Este fenómeno meteorológico, que mantendrá sus efectos hasta el viernes 8 de mayo, no solo alterará el clima en el litoral, sino que también impactará en la sierra sur del país. Las autoridades han advertido que estas condiciones generarán levantamiento de polvo y arena, lo que reducirá la visibilidad horizontal durante las primeras horas de la mañana.

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Pronóstico del Senamhi: ¿qué regiones registrarán los vientos más extremos?

El reporte oficial detalla que la costa norte soportará ráfagas de hasta 36 km/h, mientras que la costa centro y sur registrarán picos de 33 km/h y 23 km/h, respectivamente. En el caso puntual de Ica, las corrientes alcanzarán los 35 km/h. Sin embargo, el panorama más crítico se vivirá en la sierra sur, donde departamentos como Arequipa, Moquegua, Puno y Tacna enfrentarán ventarrones de 38 km/h y ráfagas extremas que podrían tocar los 45 km/h.

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Alerta de Indeci: medidas de seguridad urgentes frente a las lloviznas

Frente a este escenario adverso, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) ha instado a las autoridades y a la población a tomar acciones preventivas inmediatas. La entidad recomienda asegurar techos, reforzar ventanas y mantenerse estrictamente alejado de estructuras inestables o equipos eléctricos expuestos. Asimismo, debido al inminente descenso de las temperaturas y la constante humedad, es crucial utilizar ropa abrigadora e impermeable, además de buscar atención oportuna ante cualquier síntoma respiratorio.

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