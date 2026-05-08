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Sociedad

Lima y otras 17 regiones soportarán días más calurosos del 9 al 11 de mayo, advierte SENAMHI

Durante este fenómeno, zonas del Perú registrarán temperaturas entre 25 °C y 35 °C en la costa, y hasta 30 °C en las sierras. Se recomienda evitar la exposición solar prolongada.

Senamhi emitió alerta naranja por incremento de temperatura en 18 regiones del Perú.
Senamhi emitió alerta naranja por incremento de temperatura en 18 regiones del Perú. | Foto: composición LR/Difusión
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta naranja por el incremento de la temperatura diurna que afectará a la costa y sierra del país entre el 9 y el 11 de mayo de 2026. El fenómeno se extenderá por 71 horas, con condiciones de intensidad moderada a fuerte en diversas zonas del territorio nacional.

Durante este periodo, Lima y otras 17 regiones registrarán un notable ascenso de la temperatura, acompañado de escasa nubosidad al mediodía y mayor radiación ultravioleta (UV). Además, se prevén ráfagas de viento de hasta 35 km/h en horas de la tarde. Ante este escenario, el Senamhi recomienda evitar la exposición prolongada al sol, usar protección solar, mantenerse hidratados y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas vulnerables frente a los efectos del calor.

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¿Qué regiones, además de Lima, registrarán un aumento de temperatura?

El aviso de nivel naranja advierte que el fenómeno no se limitará a la capital, sino que se extenderá de forma crítica por la franja costera y la zona andina. Según el monitoreo regional, las 18 regiones que deben permanecer en alerta ante eventos meteorológicos peligrosos son:

  • Costa Norte y Centro: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash y Lima (incluidas provincias como Barranca, Huaral y Cañete).
  • Sierra Norte y Centro: Cajamarca, Amazonas, Huánuco, Pasco, Junín y Huancavelica.
  • Sierra Sur: Ayacucho, Apurímac, Cusco, Arequipa, Moquegua, Puno y Tacna.

En el departamento de Lima, la entidad enfatiza que el peligro es latente en prácticamente todas sus provincias, desde el litoral hasta las zonas de mayor altitud como Yauyos, Huarochirí y Canta. Se exhorta a los habitantes de estas localidades a seguir las instrucciones de las autoridades y mantenerse al tanto del desarrollo de la situación climática hasta el cierre del evento, previsto para la medianoche del lunes 11 de mayo.

Temperaturas previstas y recomendaciones de seguridad

El reporte técnico detalla que la intensidad del calor variará según la altitud y la ubicación geográfica. En la costa norte, los termómetros oscilarán entre 25 °C y 35 °C, mientras que en la sierra norte y centro se esperan valores de entre 20 °C y 30 °C. Por su parte, la sierra sur registrará máximas de entre 16 °C y 30 °C.

Senamhi, calor en Lima, aumento de temperatura en Senamhi

SENAMHI advierte aumento de temperatura en 18 regiones del Perú.

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