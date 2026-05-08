Lima y otras 17 regiones soportarán días más calurosos del 9 al 11 de mayo, advierte SENAMHI

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta naranja por el incremento de la temperatura diurna que afectará a la costa y sierra del país entre el 9 y el 11 de mayo de 2026. El fenómeno se extenderá por 71 horas, con condiciones de intensidad moderada a fuerte en diversas zonas del territorio nacional.

Durante este periodo, Lima y otras 17 regiones registrarán un notable ascenso de la temperatura, acompañado de escasa nubosidad al mediodía y mayor radiación ultravioleta (UV). Además, se prevén ráfagas de viento de hasta 35 km/h en horas de la tarde. Ante este escenario, el Senamhi recomienda evitar la exposición prolongada al sol, usar protección solar, mantenerse hidratados y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas vulnerables frente a los efectos del calor.

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¿Qué regiones, además de Lima, registrarán un aumento de temperatura?

El aviso de nivel naranja advierte que el fenómeno no se limitará a la capital, sino que se extenderá de forma crítica por la franja costera y la zona andina. Según el monitoreo regional, las 18 regiones que deben permanecer en alerta ante eventos meteorológicos peligrosos son:

Costa Norte y Centro: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash y Lima (incluidas provincias como Barranca, Huaral y Cañete).

Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash y Lima (incluidas provincias como Barranca, Huaral y Cañete). Sierra Norte y Centro: Cajamarca, Amazonas, Huánuco, Pasco, Junín y Huancavelica.

Cajamarca, Amazonas, Huánuco, Pasco, Junín y Huancavelica. Sierra Sur: Ayacucho, Apurímac, Cusco, Arequipa, Moquegua, Puno y Tacna.

En el departamento de Lima, la entidad enfatiza que el peligro es latente en prácticamente todas sus provincias, desde el litoral hasta las zonas de mayor altitud como Yauyos, Huarochirí y Canta. Se exhorta a los habitantes de estas localidades a seguir las instrucciones de las autoridades y mantenerse al tanto del desarrollo de la situación climática hasta el cierre del evento, previsto para la medianoche del lunes 11 de mayo.

Temperaturas previstas y recomendaciones de seguridad

El reporte técnico detalla que la intensidad del calor variará según la altitud y la ubicación geográfica. En la costa norte, los termómetros oscilarán entre 25 °C y 35 °C, mientras que en la sierra norte y centro se esperan valores de entre 20 °C y 30 °C. Por su parte, la sierra sur registrará máximas de entre 16 °C y 30 °C.