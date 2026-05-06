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Sociedad

Acribillan a alias 'Sapo', presunto líder de la organización criminal Los Mexicanos, en Chorrillos: había sido detenido en 2024

Testigos informaron que uno de los atacantes disparó entre seis y ocho veces a quemarropa a Tirado, quien recibía un vehículo para reparación en el taller. Tras el crimen, los atacantes huyeron.

El sujeto había sido detenido en 2024; sin embargo, fue asesinado dentro de un taller en Chorrillos
El sujeto había sido detenido en 2024; sin embargo, fue asesinado dentro de un taller en Chorrillos | Francisco Erazo
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Henry Tirado Salazar, alias 'Sapo' y señalado por la Policía Nacional como presunto cabecilla de la banda criminal Los Mexicanos, fue asesinado la tarde del 6 de mayo en un taller automotriz ubicado cerca del Morro Solar, en Chorrillos.

De acuerdo con información preliminar, el ataque ocurrió alrededor de las 2.00 p. m., cuando dos sicarios llegaron hasta el local a bordo de una motocicleta. Tirado permanecía dentro del taller tras haber recibido un vehículo para reparación.

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Ataque armado en taller mecánico

Según testigos, uno de los atacantes descendió armado, caminó directamente hacia su objetivo y disparó entre seis y ocho veces a quemarropa. Tras el crimen, huyó a pie hacia la motocicleta donde lo esperaba su cómplice para escapar de la zona.

La Policía Nacional confirmó que el fallecido era investigado por presuntamente liderar Los Mexicanos, organización criminal vinculada a extorsiones, cobro de cupos y sicariato en distritos de Lima Sur.

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Sindicado como cabecilla de Los Mexicanos

La muerte del alias 'Sapo' también abrió cuestionamientos sobre cómo volvió a operar en las calles pese a haber sido capturado en noviembre del 2024 durante un operativo policial.

En aquel entonces, la Policía presentó su detención como un importante golpe contra Los Mexicanos. Las investigaciones lo sindicaban como implicado en extorsiones y atentados contra empresas de transporte, entre ellas la línea El Rápido, en San Juan de Miraflores.

El comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, informó en ese momento que la captura fue resultado de labores de inteligencia y denuncias ciudadanas hechas durante el estado de emergencia en Lima y Callao.

Tirado fue intervenido junto a otras 18 personas cuando, según la investigación policial, intentaban tomar posesión de un terreno en Villa El Salvador. De ese grupo, cinco fueron identificados como presuntos integrantes de Los Mexicanos.

Organización operaba en Lima Sur

Las investigaciones policiales apuntaban a que la organización criminal tenía presencia en distintos puntos de Lima Sur y estaba dividida en facciones como Los Mexicanos de San Gabriel, Los Sanguinarios de San Genaro y Los Mexicanos de Manchay.

Ahora, tras el crimen del alias 'Sapo', las autoridades buscan determinar si el hecho responde a un ajuste de cuentas, disputas internas o una nueva pugna por el control de las extorsiones en la capital.

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