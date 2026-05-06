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Más de 500 fallecidos por accidentes de tránsito en Lima: estos son los distritos con más siniestros

Las cifras también revelan un aumento en los accidentes viales, con 53.445 incidentes en 2025. La imprudencia de los conductores, como el exceso de velocidad, es la principal causa.

Preocupante concentración de accidentes de tránsito en zonas de Lima Metropolitana
Preocupante concentración de accidentes de tránsito en zonas de Lima Metropolitana | Grecia Infante/LR
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Los accidentes de tránsito dejaron 512 personas fallecidas en Lima Metropolitana durante el 2025, según datos de la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (Divpiat) de la Policía Nacional del Perú. Las cifras evidencian una preocupante concentración de siniestros en determinadas zonas de la capital.

De acuerdo con el jefe de la Divpiat, coronel PNP Germán Amancio Machuca, la mayor cantidad de accidentes y víctimas mortales se registra en la zona centro de Lima. 'La mayor cantidad de accidentes y muertos se producen en la zona centro de la capital, pero no nos referimos al Cercado Histórico', declaró a Andina.

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Zonas con mayor número de víctimas

Los distritos de Santa Anita, San Juan de Lurigancho y los tramos de la Carretera Central figuran entre los puntos con mayor incidencia de accidentes fatales. Solo en la zona centro se reportaron 255 fallecidos durante el 2025, casi la mitad del total en Lima Metropolitana.

En contraste, Lima norte registró 143 muertes; Lima sur, 114, lo que evidencia una distribución desigual de los casos más graves. Este patrón se mantiene en lo que va del 2026. Hasta el 3 de mayo, se han reportado 184 fallecidos: 98 en la zona centro, 46 en el norte y 40 en el sur, lo que confirma la persistencia de los puntos críticos.

ZonasAccidentes de tránsito (2025)Muertos (2025)Accidentes de tránsito (2026)*Muertos (2026)*
Lima Centro2452557898
Lima Norte1371434246
Lima Sur1051143940
Total487512159184

PUEDES VER: Declaran en emergencia el tránsito en vías clave de Lima Metropolitana por 180 días

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Aumentan los accidentes en la capital

El número de siniestros viales también muestra una tendencia al alza. En 2024 se registraron 51.637 accidentes de tránsito y en 2025 la cifra subió a 53.445. Más de 480 fueron fatales y dejaron 512 víctimas.

En lo que va del 2026 ya suman 159 accidentes mortales, lo que confirma la persistencia del problema.

La Policía señala la imprudencia de los conductores como principal causa: exceso de velocidad, manejo en estado de ebriedad y uso del celular al volante.

Las autoridades advierten que una distracción mínima puede provocar tragedias y reiteran el llamado a respetar las normas de tránsito.

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