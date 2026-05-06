Más de 500 fallecidos por accidentes de tránsito en Lima: estos son los distritos con más siniestros

Preocupante concentración de accidentes de tránsito en zonas de Lima Metropolitana | Grecia Infante/LR

Preocupante concentración de accidentes de tránsito en zonas de Lima Metropolitana | Grecia Infante/LR

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Los accidentes de tránsito dejaron 512 personas fallecidas en Lima Metropolitana durante el 2025, según datos de la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (Divpiat) de la Policía Nacional del Perú. Las cifras evidencian una preocupante concentración de siniestros en determinadas zonas de la capital.

De acuerdo con el jefe de la Divpiat, coronel PNP Germán Amancio Machuca, la mayor cantidad de accidentes y víctimas mortales se registra en la zona centro de Lima. 'La mayor cantidad de accidentes y muertos se producen en la zona centro de la capital, pero no nos referimos al Cercado Histórico', declaró a Andina.

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Zonas con mayor número de víctimas

Los distritos de Santa Anita, San Juan de Lurigancho y los tramos de la Carretera Central figuran entre los puntos con mayor incidencia de accidentes fatales. Solo en la zona centro se reportaron 255 fallecidos durante el 2025, casi la mitad del total en Lima Metropolitana.

En contraste, Lima norte registró 143 muertes; Lima sur, 114, lo que evidencia una distribución desigual de los casos más graves. Este patrón se mantiene en lo que va del 2026. Hasta el 3 de mayo, se han reportado 184 fallecidos: 98 en la zona centro, 46 en el norte y 40 en el sur, lo que confirma la persistencia de los puntos críticos.

Zonas Accidentes de tránsito (2025) Muertos (2025) Accidentes de tránsito (2026)* Muertos (2026)* Lima Centro 245 255 78 98 Lima Norte 137 143 42 46 Lima Sur 105 114 39 40 Total 487 512 159 184

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Aumentan los accidentes en la capital

El número de siniestros viales también muestra una tendencia al alza. En 2024 se registraron 51.637 accidentes de tránsito y en 2025 la cifra subió a 53.445. Más de 480 fueron fatales y dejaron 512 víctimas.

En lo que va del 2026 ya suman 159 accidentes mortales, lo que confirma la persistencia del problema.

La Policía señala la imprudencia de los conductores como principal causa: exceso de velocidad, manejo en estado de ebriedad y uso del celular al volante.

Las autoridades advierten que una distracción mínima puede provocar tragedias y reiteran el llamado a respetar las normas de tránsito.