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Sociedad

Histórica reliquia religiosa de más de un siglo se partió en dos tras desplomarse en plena festividad en Pisco

Una de las reliquias más antiguas de Pisco sufrió un grave daño al caer durante la ceremonia del Sagrado Madero. La estructura de 230 kilos se quebró en dos frente a decenas de fieles.

Residentes buscarán asesoría para reparar la emblemática cruz
Residentes buscarán asesoría para reparar la emblemática cruz
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La emblemática Cruz de la Pascana, considerada una de las piezas religiosas más antiguas de Pisco, quedó seriamente dañada luego de caer de su gruta y romperse en dos. El incidente se produjo durante la tradicional ceremonia de bajada del Sagrado Madero, mientras decenas de fieles se reunían en el barrio del mismo nombre para rendirle culto.

El suceso ocurrió cuando varias personas trataban de sacar de su recinto la pesada estructura de madera para llevarla a la capilla principal. De acuerdo con testigos, quienes la cargaban no lograron soportar el peso de la cruz, que llega a los 230 kilos, y esta terminó desplomándose al suelo. Pese al hecho, no se reportaron heridos.

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Emblemática cruz de más de un siglo se partió en dos

Los devotos registraron con sus teléfonos el instante preciso en que la pieza, elaborada en 1895, golpeó el pavimento. Según informó la hermandad del lugar, el impacto dañó la base y una parte del cuerpo central de la imagen sagrada. Después de la caída, trasladaron los restos del madero a su templo para comprobar la magnitud de los daños.

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De acuerdo con los ciudadanos, la Cruz de la Pascana es una reliquia religiosa de 131 años de antigüedad y representa una de las tradiciones más arraigadas del distrito. Asimismo, el Sagrado Madero es considerado un símbolo de protección por los residentes de Pisco.

Los vecinos aseguraron que la estructura requiere una coordinación precisa para su manipulación debido a su antigüedad y dimensiones.

Fe intacta y recuperación de la reliquia

Tras el hecho, los fieles y miembros de la comunidad iniciaron las labores para reconstruir la Cruz de la Pascana en su capilla central. Indicaron que buscarán asesoría para unir las partes fracturadas sin alterar la forma original del histórico madero.

El objetivo de los residentes es que la reliquia pueda ser recuperada antes de que concluyan las tradiciones del distrito. Asimismo, precisaron que recaudarán los fondos necesarios para costear los materiales. Los restos de la cruz permanecen bajo resguardo, a la espera de su rehabilitación.

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