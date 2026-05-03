Mentirosas y muertas: misoginia legislativa

Siguiendo la tendencia de algunos países de América Latina, algunos congresistas promueven una serie de normas que consagran estereotipos de género e impiden la justicia para las mujeres.

Así, el proyecto el Proyecto de Ley N.º 11561/2024-CR sanciona “las denuncias falsas en procesos de violencia familiar” y el Proyecto de Ley 10342/2024-CR elimina el delito de feminicidio para sustituirlo por el «asesinato de la pareja». Basta con leer la exposición de motivos de ambos textos para notar un profundo desconocimiento del principio de igualdad y de las obligaciones del Estado en derechos humanos.

En primer lugar, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia que tanto cuestionan no es solo un enunciado sino que está regulado en el artículo 3 y 6 de la Convención Belem do Pará que el Perú ha ratificado y, por tanto, debe respetar.

En segundo lugar, la igualdad no se limita a la formal, es decir, a aquella que las normas reconocen sino que implica combatir activamente la desigualdad estructural. Por ello, no es “violencia legal contra el hombre” -como señala pintorescamente uno de los proyectos- establecer medidas específicas de protección para las mujeres y niñas que son violentadas diariamente. Presumir que los procesos judiciales de violencia familiar se archivan porque las víctimas mienten y crear por ello un nuevo delito solo demuestra prejuicios de género porque, en todo caso, ya existe el delito de denuncia calumniosa.

En tercer lugar, reducir el feminicidio al asesinato por parte del cónyuge es ignorar que este no se configura solo cuando existe un vínculo de pareja entre agresor y víctima. Pensemos en Sheyla Cóndor, la joven violada, asesinada y descuartizada en el 2024 por un policía con el que no tenía vínculo personal alguno.

Podría seguir, pero el limitado espacio de esta columna no me lo permite. Lo cierto es que lo único que se logrará si se aprueban estas normas es decirle a las víctimas que no se les cree y que ni siquiera cuando las maten recibirán justicia.



