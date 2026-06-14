Un descubrimiento arqueológico en el Liceo Scientifico Cavour de Roma revela una domus romana del siglo II d.C. bajo el gimnasio, confirmando rumores estudiantiles de antiguas estructuras ocultas. | Foto: Cantieri Narranti/Superintendencia Especial de Roma/mejorada con IA

Un descubrimiento arqueológico en el Liceo Scientifico Cavour de Roma revela una domus romana del siglo II d.C. bajo el gimnasio, confirmando rumores estudiantiles de antiguas estructuras ocultas. | Foto: Cantieri Narranti/Superintendencia Especial de Roma/mejorada con IA

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Un rumor escolar que circuló por años en el Liceo Scientifico Cavour, situado a metros del Coliseo de Roma, se transformó en un descubrimiento histórico real. Los estudiantes sospechaban que bajo el gimnasio del centro educativo existían estructuras antiguas ocultas, una sospecha que terminó con la confirmación de una domus romana del siglo II d. C. en el subsuelo del edificio.

El hallazgo arqueológico ocurrió en un área especialmente sensible, donde se superponen capas de ocupación moderna y restos de la antigua ciudad imperial. La escuela, edificada en el siglo XIX sobre un complejo religioso previo, captó la atención de la Superintendencia Especial de Roma y apareció en publicaciones de LiveScience, lo que consolidó el valor de este patrimonio subterráneo.

Las habitaciones conservadas bajo el gimnasio del instituto romano forman parte de una casa de mediados del siglo II. Foto: Cantieri Narranti/Superintendencia Especial de Roma

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¿Qué tesoros ocultaba el subsuelo romano y cómo se descubrieron bajo la escuela?

El hallazgo comenzó cuando varios alumnos accedieron sin autorización a sectores restringidos del edificio y detectaron estancias subterráneas. De inmediato, notificaron el hecho a una docente, quien trasladó el reporte a los organismos arqueológicos oficiales. “Hace diez años, un estudiante me contó la historia, pero no le di mucha importancia”, reveló la profesora Claudia Marino a The Times.

A partir de ese aviso, la Superintendencia Especial de Roma inició excavaciones formales a principios de 2026. Los especialistas confirmaron que los pasadizos y salones pertenecían a una residencia de élite del periodo imperial medio. De acuerdo con el equipo del proyecto Cantieri Narranti, el complejo arqueológico conserva intactas “pinturas figurativas y florales”, además de componentes arquitectónicos con un enorme valor patrimonial.

Las excavaciones arqueológicas revelaron frescos figurativos y florales en las paredes y decoraciones de estuco en las bóvedas del techo. Foto: Ministero della Cultura/Superintendencia Especial de Roma

Los restos abarcan habitaciones con muros cubiertos de frescos, estucos decorativos en las bóvedas y un mosaico de teselas grandes, propio de las viviendas aristocráticas del siglo II d. C. Asimismo, los expertos identificaron inscripciones y grafitis del siglo XX. Estos grabados demuestran que hubo ingresos fortuitos al recinto mucho antes de que comenzara su estudio científico formal.

¿Cuál es el estado actual del hallazgo y cuándo iniciarán las futuras excavaciones?

El proyecto arqueológico en la capital italiana se encuentra en su etapa preliminar. La Superintendencia Especial de Roma confirmó que la monumental vivienda sobrepasa los límites del instituto educativo, un factor que abre la puerta a próximas intervenciones en los terrenos colindantes. Hasta el momento, los especialistas solo han intervenido una fracción del inmueble residencial, lo que anticipa nuevos descubrimientos bajo el suelo romano.

Los arqueólogos descubrieron un mosaico con grandes azulejos de forma irregular, un estilo de moda entre la élite romana de la época. Foto: Ministero della Cultura

Actualmente, los científicos concentran sus esfuerzos en el registro y la salvaguarda de este tesoro arquitectónico. El Ministerio de Cultura de Italia advirtió que la fragilidad de los frescos antiguos exige una estrategia de excavación progresiva para impedir deterioros, por lo que la prioridad absoluta es consolidar las estructuras antes de planificar un acceso masivo de personas.

A la par de las labores técnicas, las instituciones diseñan un programa de difusión cultural que contempla la exposición del yacimiento a la sociedad. Informes periodísticos locales destacan una propuesta innovadora: incorporar a los alumnos de la propia escuela como guías oficiales, lo que transformará esta lujosa domus en un núcleo vivo de aprendizaje histórico y financiamiento público.