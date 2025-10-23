Así se construye el nuevo Zoológico Municipal de Ica que cuesta más de S/11 millones | Foto: composición LR/MunicipalidaddeIca.

La ciudad de Ica se prepara para inaugurar su nuevo Zoológico Municipal, una obra valorizada en más de S/11 millones que avanza a paso firme en la urbanización Santa Rosa del Palmar de Cachiche. Este moderno espacio, impulsado por la Municipalidad Provincial de Ica, busca reemplazar al antiguo recinto del Campo Ferial y ofrecer hábitats amplios, zonas verdes y mejores condiciones para decenas de especies como pumas andinos, zorros y aves rapaces.

La construcción, ejecutada por el Consorcio Géminis y supervisada por el Consorcio Luren, contempla más de 300 metros de cerco perimétrico, que estarán a disposición del público para inicios de 2026.

¿Cómo será el nuevo zoológico municipal de Ica?

La Municipalidad Provincial de Ica inició la construcción del nuevo Zoológico Municipal el 2 de junio de 2025. Desde aquella fecha, tiene un plazo de 225 días calendario para la culminación y presentación de la obra, por lo que se espera su entrega para el próximo 13 de enero de 2026. El proyecto, bajo el mando del Consorcio Géminis y la supervisión del Consorcio Luren, busca mejorar los servicios del actual zoológico municipal.

Dentro del área, se albergará especies como zorros, pumas andinos, monos, gatos andinos, águilas moras y aves rapaces. Además de la instalación de una puerta principal de casi 16 metros, más de 300 metros de cerco perimétrico de cinco metros de alto y la reubicación de muros prefabricados, se construirán más de 1.600 metros de gras natural, donde se plantea la siembra de huarangos, molles y jacarandas.

Asimismo, con el fin de garantizar el funcionamiento eficiente del recinto, la obra incluirá una cisterna de 42.5 metros cúbicos, un tanque elevado de 15 metros cúbicos, instalaciones sanitarias y eléctricas generales, así como la construcción de una caseta de mantenimiento. Según información de la propia municipalidad, el proyecto tiene una inversión de S/11.447.068 millones y permitirá ampliar el espacio del Campo Ferial de Ica para el desarrollo de ferias y actividades culturales.

Inciativa plantea cierre de todos los zoológicos del Perú

La ambiciosa infraestructura se desarrolla en medio del proyecto de ley presentado en el Congreso por el legislador Guido Bellido, que propone eliminar progresivamente todos los zoológicos del Perú, tanto públicos como privados, en un plazo máximo de diez años.

La iniciativa plantea reemplazarlos por centros de rescate y conservación, donde los animales puedan vivir bajo estándares de bienestar y, en algunos casos, ser reinsertados en su hábitat natural. De aprobarse la medida, obras como la del nuevo zoológico de Ica podrían verse obligadas a redefinir su enfoque.

