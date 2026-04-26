Fundación Mohme lanza serie de videos sobre el legado político de Gustavo Mohme Llona

En el marco de las conmemoraciones por los 26 años de la partida de Gustavo Mohme Llona, la Fundación que lleva su nombre presenta una serie de cinco videos que buscan recuperar y poner en valor la vigencia de su pensamiento y acción política.

La serie reúne fragmentos de una entrevista al reconocido periodista Edmundo Cruz, una de las voces más influyentes del periodismo peruano contemporáneo, quien reflexiona sobre distintos aspectos del legado de Mohme Llona. A través de estos testimonios, se abordan temas clave como la defensa de la democracia, el compromiso y la integridad en la vida pública, el rol del periodismo y la prensa en contextos de crisis y la importancia de mantener principios firmes frente a las adversidades.

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Cada uno de los cinco videos presenta una mirada particular sobre las enseñanzas que deja la trayectoria de Gustavo Mohme Llona, destacando su compromiso con el país, su apuesta por un periodismo comprometido con las causas justas y su permanente defensa de los valores democráticos.

Con esta iniciativa, la Fundación busca contribuir a la reflexión sobre la política contemporánea y promover el reconocimiento de referentes cuya vigencia resulta fundamental en el actual contexto nacional.

La serie será difundida a través de las plataformas digitales de la Fundación en las próximas semanas.

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