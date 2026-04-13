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Hombre fallecido hace 26 años figuraba en el padrón electoral en Cusco: Fiscalía señala omisión en registro de defunción

La Fiscalía descarta fraude en el proceso electoral y considera el caso un incidente aislado relacionado con un problema administrativo en el registro.

La ONPE y el Ministerio Público ya investigan el caso en Cusco.
La ONPE y el Ministerio Público ya investigan el caso en Cusco. | Foto: composición LR/Latina

Durante las Elecciones Generales 2026, los miembros de mesa de un local de votación en Cusco descubrieron con sorpresa que un hombre fallecido hace 26 años aún figuraba en el padrón electoral como apto para sufragar. El hecho generó cuestionamientos durante la jornada electoral ante la posibilidad de una suplantación de identidad.

Ante la controversia, el presidente de la Junta de Fiscales de la ciudad, Manuel Mayorga, indicó que el error se debió a que los familiares no habrían actualizado el registro de defunción ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Según precisó, esta omisión habría impedido la actualización correspondiente en la lista de votantes.

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“La ONPE refirió que esta situación tendría que ver con el trámite realizado en el Reniec por los familiares de la persona fallecida. Existen trámites que se tienen que realizar para el registro correspondiente”, señaló en una entrevista para Latina Noticias.

Fiscalía descarta fraude tras aparición de fallecido en padrón electoral

El presidente de la Junta de Fiscales de Cusco descartó que el hecho haya tenido algún impacto en la transparencia del proceso electoral, al no existir evidencia de que el ciudadano fallecido o alguna otra persona haya emitido un voto suplantando su identidad.

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Asimismo, calificó el caso como un hecho aislado y señaló que no había sido reportado previamente. Precisó además que, a primera impresión, se trataría de una situación vinculada a un problema de registro administrativo.

Pese a este incidente, el local continuó con normalidad el desarrollo de la jornada electoral. Mientras tanto, la ONPE, junto al Ministerio Público, ya investigan el caso y esperan un informe coordinado con Reniec para esclarecer lo ocurrido.

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