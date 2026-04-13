LO FALSO:

No se instalaron el 25% de mesas electorales a nivel nacional.

LO VERDADERO:

La ONPE informó que se habilitó el 99,8% de mesas en todo el país.

Más de 52 mil ciudadanos se quedaron sin ejercer su voto en la primera jornada electoral.

En redes sociales como Facebook circulan diversas publicaciones que afirman que el 25% de las mesas electorales no se instaló a nivel nacional durante la jornada presidencial del último domingo. Sin embargo, dicha información es incorrecta. Según datos oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el 99,8% de las mesas de sufragio fue instalado en todo el país; es decir, solo el 0,2% no llegaron a colocarse.

ONPE precisa el nivel de instalación de mesas

El jefe de la ONPE, Piero Corvetto Salinas, informó en conferencia de prensa, realizada en la tarde del 12 de abril, que en los comicios se logró aperturar el 99,8% de las mesas de votación a nivel nacional.

Posteriormente, en una segunda intervención, el funcionario detalló que en Lima Metropolitana no se pudieron habilitar 187 mesas electorales distribuidas en 13 locales de votación, ubicados en los distritos de San Juan de Miraflores (3), Lurín (7) y Pachacámac (3). Dicha cifra representa el 0,2% del total de mesas previstas en territorio nacional, que asciende a 92.766.

Piero Corvetto brindó una conferencia para dar detalles sobre la jornada electoral. Foto: gob.pe

Se habilita jornada extraordinaria de votación

Con el objetivo de garantizar el derecho al sufragio de los ciudadanos que no pudieron votar el domingo, la ONPE viene desarrollando este lunes 13 de abril una jornada electoral extraordinaria. En ella participan 52.251 electores, quienes podrán elegir presidente de la República, vicepresidentes, congresistas (senadores y diputados) y representantes ante el Parlamento Andino.

Esta medida se ejecuta en cumplimiento de un acuerdo adoptado por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Para tal efecto, se han habilitado las mesas de sufragio entre las 7:00 y las 18:00 horas. Asimismo, el organismo electoral dispuso el uso de sus propios vehículos para el traslado del material electoral, a fin de asegurar el adecuado desarrollo del proceso y el ejercicio del derecho al voto.

Conclusión

Es falso que el 25% de las mesas de sufragio no se instalara durante la jornada electoral, tal como lo señalan algunos posts en Facebook: la ONPE informó que se habilitó el 99,8% en todo el país. En Lima, 187 mesas no funcionaron, lo que representa aproximadamente el 0,2% del total nacional (92.766). En tanto, para los ciudadanos que no pudieron votar, se realiza una jornada extraordinaria el 13 de abril con 52.251 electores.

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