Sorteo de La Tinka del 29 de marzo: resultados completos y ganadores del Pozo Millonario

La Tinka realizará su sorteo este domingo 29 de marzo. Esta edición destacará por poner en juego un pozo acumulado de S/11'008,057; el mayor de la historia de la lotería. Además, se realizaron los juegos adicionales ‘Sí o Sí’ y ‘Boliyapa’. La transmisión del evento se llevó a cabo a las 10.30 p. m. vía América TV, las plataformas oficiales de Facebook, YouTube y La República.