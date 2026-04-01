Candidatos al Diputado y Senado por La Libertad: conoce a los partidos y aspirantes que participan en Elecciones 2026
En la jornada electoral del 12 de abril de 2026, los ciudadanos votarán en una cédula de cinco secciones para elegir presidente y vicepresidentes, senadores nacionales y regionales, diputados y Parlamento Andino. El nuevo Congreso contará con una Cámara de Diputados de 130 miembros y un Senado de 60 integrantes.
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Las Elecciones Generales 2026 en Perú entran en su etapa decisiva y uno de los puntos clave es conocer quiénes son los candidatos al Senado y Diputados por La Libertad. En este departamento, diversas organizaciones políticas ya definieron a sus postulantes, quienes buscarán representar a la región en el nuevo Congreso bicameral. A continuación, revisa la lista completa de candidatos en La Libertad y cómo quedaron conformadas las postulaciones.
PUEDES VER: Multa por no votar 2026: ¿Cuánto pagar si falto a las Elecciones Generales del 12 de abril?
Candidatos al Senado por La Libertad en las Elecciones 2026
Aquí puedes revisar quiénes postulan al Senado por La Libertad en los comicios de 2026:
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Entrevista Candidatos Presidenciales 2026
Ahora Nación:
Marco César Rios Caro
Yda Soto Quispe
Alianza Electoral Venceremos
Diomedes Esuebio Rodriguez Santiago
Noa Magdiela Diaz Uriarte
Alianza para el Progreso (APP)
César Carlos Sandoval Pozo
Catherine Vanesa Blas Villar
Avanza País
Jose Raguberto Leon Rivera
Irma Zuly Gálvez Valdiviezo
Fe en el Perú
Melvin Cosme Valderrama Burgos
Claudia Paola Velásquez Arroyo
Frente Popular Agrícola Fia del Perú (FREPAP)
Leoncio Aguilar Santos
Ana María Arenas Ñiquin
Fuerza Popular
Víctor Seferino Flores Ruiz
Estela Velinda Briceño Uceda
Fuerza y Libertad
Miguel Alejandro Esquerre Rios
Liz Aimee Ramos Casas
Juntos por el Perú (JPP)
Nelly Chávez Vílchez
Libertad Popular
Nilton Henry Ayala Gil
Partido Aprista Peruano (APRA)
José Humberto Murgia Zannier
Olva Amelia Cribilleros Shigihara
Partido Cívico Obras
Samuel Francisco Pongo Porras
Eloisa Isabel Villoslada Linares
Partido del Buen Gobierno
Jose Raul Tacuna Rubio
Silvia Odalis Sánchez López
Partido Democrata Unido Perú
Ever Antonio Escalante Diaz
Partido Demócrata Verde
Marlon Ruben Abanto Agreda
Maía Elvira Urbina Vásquez
Partido Democrático Federal
Luz Marina Acosta Carranza
Segundo Nolasco Torres Sandoval
Partido Democrático Somos Perú
Jorge Luis Acevedo Villa
Partido Frente de la Esperanza 2021
Salvador José Asunción Sánchez Cerna
Maria Luz Balta Flores
Partido Morado
Yvo Erick Ernesto Hora Ordinola
Edith Pilar Garro Mallqui
Partido País para Todos
Edilberto Noe Ñique Alarcon
Aurea Bertha Moya Deza
Partido Patriótico del Perú
Julio Alberto Lingan Padilla
Partido Político Cooperación Popular
Roberto Carlos Chuquiruna Caceres
Zoila Kellita Camacho Sipiran
Partido Político Integridad Democrática
Jorge Francisco Goytizolo Barreto
Partido Político Nacional Perú Libre
César Raul Carbajal Sánchez
Marlene Medina Antaya
Partido Político Perú Acción
Anibal Rafael Santisteban Amable
Feliciana Soto Ramos
Partido Político Perú Primero
Maria Elena Ullilen Armas
Odar Rufino Alayo Aurora
Partido SiCreo
Christian David Burneo Carrasco
Yrma Lady Cabellos Alcantara
Podemos Perú
Jorge Luis Paredes Terry
Emma Maribel Pascual Ramirez
Primero la Gente
Rosa Gavina Acevedo Sonco
Miguel Angel Reyes Torres
Progresemos
Jorge Luis Alcalde Alfaro
Verónica Consuelo Chavarry Reque
Renovación Popular
Victor Julio León Álvarez
Un Camino Diferente
Rosario del Pilar Fernández Bazan
Roberto Carlos Herrera Sirlupu
Unidad Nacional
Adolfo Valdelomar Ahumada Ledesma
Maria Marcela Saavedra Flores
Candidatos a Diputados por La Libertad en las Elecciones 2026
Estas son las listas de candidatos a Diputados por La Libertad para las elecciones 2026:
Ahora Nación:
Jose Artemio Muñoz Moreno
Rocio del Pilar Aznaran Torres
Gustavo Roberto Rojas Alegría
Lucila Cardenas Huayta
José Leoncio Castañeda Espejo
Katerin Saria Ayala Flores
Jover Pariona Gonzales
Carmen Zenaida Jose Aguilar
Alianza Electoral Venceremos
Olinda Emperatriz Valdez Garcia
Luis Abraham Palacios Yglesias
Nely Esther Alva Jimenez
Orlando Trinidad Farro
Carmen Nelly Salazar De Santa Maria
Armando Quiroz Inoñan
Marita Vanesa Yalico Zevallos
Carlos Yobany Abarca Muñoz
Alianza para el Progreso (APP)
Dante Alfredo Chavez Abanto
Veronica Rebeca Escobal Ordoñez
Julio Martin Camacho Paz
Lucila Marleny Carranza Lizarraga
Antonio Campos Castillo
Katherline Geraldine Gamboa Lopez
Luis Angel Yupanqui Oliva
Monica Maria Elizabeth Alfaro Albildo
Avanza País
Ramon Alejandro Caceda Saavedra
Raquel Lorena Coronado Arce
Victor Manuel Martin Paredes Perez
Teresa Elizabet Colmenares Lopez
Miguel Angel Mostto Fernandez Prada
Sonia Hipolita Dominguez Cruzado
Pedro Nicolas Marreros Bernales
Angie Julieta Brito Zavala
Fe en el Perú
Wilmar Alfredo Moreno Fuentes
Juanita Amanda Vilca Bejarano
Eliter Leonel Barrantes Prado
Edita Soledad Gonzales Rodriguez De Reyna
Dennis Elias Espejo Rodriguez
Teresa Manuela Garcia Calderon
Joselito Ferrer Martinez
Judith Ruth Pastor Mendoza
Frente Popular Agrícola Fia del Perú (FREPAP)
Aldo Remigio Bazan Moreno
Elizabeth Malena Siccha Herrera
Pedro Emilio Navis Sare
Yessenia Rosmeri Rafael Castro
Brandool Kenidey Salinas Varela
Ruby Lesly Zavaleta Vidal De Castillo
Franklin Rufino Cisneros
Rosa Polo Huaman
Fuerza Popular
Gilmer Trujillo Zegarra
Leticia Maruja Leiva Baylon
Miguel Angel Vivanco Reyes
Mary Luz Vilca Flores
Geanmarco Antonio Quezada Castro
Evelyn Marisol Siccha Rodriguez
Javier Edwart Estrada Pozo
Rosario Franki Paredes Chipana
Fuerza y Libertad
Luis Alberto Cueva Sifuentes
Milagros Yolanda Blanco Reyna De Natalio
Jose Luis Carranza Castillo
Rosana Elizabeth Flores Garcia
Carlos Augusto Sifuentes Carranza
Jesmy Suleyma Perez Vargas
Wilelmo Antonio Guevara Benites
Yely Magali Aguilera Paitan
Juntos por el Perú (JPP)
Keyla Denis Ponce Loloy
Marino Teofilo Lavado Valdivia
Fani Lilian Quiñones Carlos
Alex Colbert Chang Briones
Alicia Esther Soles Garcia
Milton Jhon Ruiz Carranza
Marcelina Pastor Vasquez
Jose Felipe Dominguez Trujillo
Libertad Popular
Omar Demetrio Cerna Muñoz
Jossepe Andrew Espinoza Huallanca
Partido Aprista Peruano (APRA)
Fernando Alfaro Jimenez
Margarita Consuelo Obeso Gonzalez
Cristian Wiston Ruiz Velasquez
Rosa Isabel Mendez Tandaypan
Justo Galicia Pulido
Lidia Luisa Sempertigue Grijalba
Pedro Enrique Caceres Alvarado
Mercy Lady Lazaro Ruiz
Partido Cívico Obras
Demetrio Flavio Valqui Calderon
Melisa Manuela Zavaleta Minchola
Jose Benjamin Teran Teran
Nora Soledad Perez Rodriguez
Pablo Moises Garcia Varas
Santos Porfiria Cruz Galvez
Edilberto Cueva Gomez
Tania Carlin Ladines
Partido del Buen Gobierno
Nora Maria Llaque Linares
Martin Reto Otero
Milagros Yesenia Paredes Sanchez
Juan Andres Villalobos Torres
Chris Lizeth Quiroz Soraluz
Partido Demócrata Unido Perú
Linder Fermin Salinas Parimango
Jose Luis Reyes Bolo
Partido Demócrata Verde
Roger Eduardo Bautista Anampa
Guisella Ivette Alva Franco
Daniel Eugenio Tadeo Melliso
Meryann Arlet Yza Castro
Richard Wilman Pereda Casas
Gladys Ofelia Valencia Chavez
Javier Nicolas Alcantara Garcia
Cruz Maria Valencia Maza
Partido Demócratico Federal
Gabriel Paredes Garcia
Beatriz Ileana Alvitres Guevara
Gabriel Arnaldo Alvitres Bazan
Roxana Isabel Perez Melendez
Brown Rossi Aguilar Rodriguez
Rosa Violeta Carrion Alvarado
Jackson Martin Vasquez Urbina
Moena Manesi Huamani Sanchez
Partido Democrático Somos Perú
Johanna Gabriela Lozada Baldwin
Alberto Eugenio Bailon Bustamante
Nayda Anticona Garcia
Ivan Rosas Paredes
Basthy Micall Aguirre Saldivar
Rony Acosta Morillo
Rita Gianella Otiniano Aguilar
Carlos Manuel Cipriano Otiniano
Partido Frente de la Esperanza 2021
Isidro Narcizo Pretell Alvarez
Jeni Mirela Villar Cueva
Jose Carlos Munarriz O'Phelan
Dalila Marisol De La Cruz Carbonell
Jesus Wilmer Linares Zavaleta
Ana Rosa Medina Mendoza
Eriko Rolyn Aguirre Rodriguez
Partido Morado
Alan Roosevelt Alcalde Ramirez
Veronika De Lourdes Caceres Noriega
Dante Moises De La Torre Ugarte Vasquez
Maria Del Rosario Munayco Rojas
Pedro Wigberto Suarez Mosqueira
Jaqueline Sonia Simonovich Muñante
Jose Manuel Rosario Venturo
Mercedes Salazar Sota
Partido País para Todos
Cesar Milton Guarniz Vigo
Leydi Bocanegra Haro
Nilton Cesar Gutierrez Guzman
Miriel Del Rocio Rocha Jimenez
Pirio Luis Lopez Orbegoso
Libertad Lourdes Monzon Fernandez
Luis Fernando Castañeda Reyes
Rosmery Janet Aguilar López
Partido Patriótico del Perú
Victor Raul Ventura Palomino
Daniel Gomer Zavaleta Beramendi
Evelyn Paola Chuan Rios
Luis Jeanpierre Ruiz Salazar
Partido Político Cooperación Popular
Jaime Alberto Montoya Gonzalez
Elisa Madai Raico Ocas
Milton Orlando Concepcion Raico
Carmen Maria Raico Ocas
Gumercindo Raico Tirado
Flormira Espinoza Francisco
Sherman Ponce Vela
Janeth Soledad Mendoza Baldarrago
Partido Político Integridad Democrática
Maria Laura Villanueva Vilchez
Juan Manuel Camus Vargas
Karina Del Rosario Gutierrez Siccha
Ricardo Carlos Ferrari Tumay
Mercedes Licet Peralta Cueva
Manuel Orlando Ganoza Davila
Violeta Enriqueta Montejo Pinillos
Partido Político Nacional Perú Libre
Rumaldo Viera Albarran
Jovanny Soledad Aguilar Valiente
Adolfo Luis Valverde Calipuy
Mirtha Rosario Guillen Miranda
Ronald Acosta Maza
Laura Virginia Rojas Zamudio
Pablo Julian Haro Quispe
Yuliana Rosmery Chavez Lucas
Partido Político Perú Acción
Enma Maribel Mendoza Esquivel
Adriam Natividad Ambrosio Narvaez
Lorena Carruitero Sal Y Rosas
Marcos Miguel Riojas Agurto
Juliana Crispin Enriquez
Alejandro Ramos Lizana
Seferina Vilcas Gonzales
Felix Taipe Mayhua
Partido Político Perú Primero
Saul Tacar Yucra
Anabella Medali Jimenez Arteaga
Gonzalo Eduardo Sanchez Bocanegra
Milagros Jennifer Catalan Corman
Jose Vitelio Trujillo Cardenas
Santa Catalina Gonzales Castro
Mario Ernesto Villanueva Rodriguez
Diana Yanina Custodio Polo
Partido Político PRIN
Henry Orlando Grados Mendez
Yuvikza Yureia Morales Diaz
Ramon Avelino Aguirre Leon
Yudy Dionicia Romero Graciano
Jimmy Cesar Romero Chirinos
Flor De Maria Acuña Jara De Sanchez
Juan Francisco Ballena Mauricio
Jenny Marisol Linares Diaz
Partido SiCreo
Alejandro Agustin Santa Maria Silva
Alicia Esther Rodriguez Quintana
Cesar Alejandro Paucarcaja Garcia
Rosita Mabel Alvarado Floriano
William Salvador Ortiz Vigo
Zoila Gladys Vazallo Orbegoso
Emer Dimer De La Cruz Delgado
Sofia Sol Elizabeth Chico Cabellos
Podemos Perú
Pepe Valdemar Ramos Mecola
Denisse Margorie Quiroz Mendoza
Juan Bartolome Burgos Oliveros
Maria Teresa Tisnado Solis
Richard Marco Antonio Santillan Dioses
Nali Diamily Galindos Palacios
Giancarlo Andre Toribio Castro
Liliana Janet Mori Rivero
Primero la Gente
Carlos Antonio Torres Bravo
Maria Asuncion Rios Cotrina
Alfonso Rafael Casanova Herrera
Maria Esther Segura Rodriguez
Carlos Maximo Valderrama Garcia
Francefelina Ticlihuanca Garcia
Ramiro Benjamin Sanchez Mercado
Carol Estefany Navarro Vilchez
Progresemos
Regulo Gilberto Franco Jordan
Sandra Julissa Fernandez Lezama
Julio Cesar Polo Piminchumo
Tania Castillo Carmona
Henry Cesar Hernandez Flores
Rosario Maria Roque Angulo
Feli Luterio Pinedo Bueno
Estefa Rosalia Vega De Saenz
Renovación Popular
Diego Alonso Fernando Bazan Calderon
Miriam Ruth Gayoso Paredes
Alan Guillermo Pino Delgado
Maria De Lourdes Elera Mantilla
Luis Fernando Ramirez Galvez
Yvette Pamela Cayetano Minchola
Jin Jose Robles Centurion
Aida Acosta Pesantes
Un Camino Diferente
Milton Smit Gamboa Benites
Keyssi Edith Leal Luis
Peter Anderson Espinola Briceño
Katty Aracely Gonza Carnero
Carlos Melchor Castillo Mauricio
Grimaldina Elvia Guevara De Rodriguez
Luis Armando Liza Pereda
Janeth Rocio Esquivel Flores
Unidad Nacional
Alfredo Manuel Galindo Peralta
Lizzet Maricielo Romero Medina
Dionicio Olivares Fernandez
Claudia Marissa Chirinos Neyra
Ciro Alberto Sanchez Cueva
Janixsa Milagros Diaz Barrios
Paul Robinson Paredes Avila
Carmen Anali Ramos Bernabe
PUEDES VER: Keiko Fujimori plantea tregua a Rafael López Aliaga: "La mayoría quiere que usted y yo vayamos a segunda vuelta"
Elecciones 2026 en Perú: lo que debes saber
Las Elecciones Generales 2026 se realizarán el próximo 12 de abril y definirán a las nuevas autoridades del país, incluyendo presidente, senadores y diputados. Los ciudadanos deberán acudir a sus locales de votación asignados por la ONPE para emitir su voto.
Elecciones 2026: link para saber si eres miembro de mesa
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó el enlace oficial para que los ciudadanos verifiquen si fueron designados como miembros de mesa en las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026.
Para consultarlo, solo debes ingresar al portal de la ONPE, colocar tu número de DNI y revisar el resultado, donde se indicará si eres titular o suplente, así como el local de votación asignado para cumplir con este deber cívico obligatorio. Para continuar con ese proceso, haz click aquí.
Elecciones 2026: link para conocer tu local de votación en La Libertad
La ONPE puso a disposición la consulta pública para que los ciudadanos verifiquen su local de votación y confirmen la relación final de miembros de mesa para las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026.
El servicio ya puede usarse en línea ingresando el número de Documento Nacional de Identidad (DNI). La entidad precisó que la información corresponde al padrón definitivo, tras concluir el proceso de tachas y reemplazos previsto en el cronograma oficial. Para continuar con ese proceso, haz click aquí.