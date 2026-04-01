Candidatos al Diputado y Senado por La Libertad: conoce a los partidos y aspirantes que participan en Elecciones 2026

Las Elecciones Generales 2026 en Perú entran en su etapa decisiva y uno de los puntos clave es conocer quiénes son los candidatos al Senado y Diputados por La Libertad. En este departamento, diversas organizaciones políticas ya definieron a sus postulantes, quienes buscarán representar a la región en el nuevo Congreso bicameral. A continuación, revisa la lista completa de candidatos en La Libertad y cómo quedaron conformadas las postulaciones.

Candidatos al Senado por La Libertad en las Elecciones 2026

Aquí puedes revisar quiénes postulan al Senado por La Libertad en los comicios de 2026:

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Ahora Nación:

Marco César Rios Caro

Yda Soto Quispe

Alianza Electoral Venceremos

Diomedes Esuebio Rodriguez Santiago

Noa Magdiela Diaz Uriarte

Alianza para el Progreso (APP)

César Carlos Sandoval Pozo

Catherine Vanesa Blas Villar

Avanza País

Jose Raguberto Leon Rivera

Irma Zuly Gálvez Valdiviezo

Fe en el Perú

Melvin Cosme Valderrama Burgos

Claudia Paola Velásquez Arroyo

Frente Popular Agrícola Fia del Perú (FREPAP)

Leoncio Aguilar Santos

Ana María Arenas Ñiquin

Fuerza Popular

Víctor Seferino Flores Ruiz

Estela Velinda Briceño Uceda

Fuerza y Libertad

Miguel Alejandro Esquerre Rios

Liz Aimee Ramos Casas

Juntos por el Perú (JPP)

Nelly Chávez Vílchez

Libertad Popular

Nilton Henry Ayala Gil

Partido Aprista Peruano (APRA)

José Humberto Murgia Zannier

Olva Amelia Cribilleros Shigihara

Partido Cívico Obras

Samuel Francisco Pongo Porras

Eloisa Isabel Villoslada Linares

Partido del Buen Gobierno

Jose Raul Tacuna Rubio

Silvia Odalis Sánchez López

Partido Democrata Unido Perú

Ever Antonio Escalante Diaz

Partido Demócrata Verde

Marlon Ruben Abanto Agreda

Maía Elvira Urbina Vásquez

Partido Democrático Federal

Luz Marina Acosta Carranza

Segundo Nolasco Torres Sandoval

Partido Democrático Somos Perú

Jorge Luis Acevedo Villa

Partido Frente de la Esperanza 2021

Salvador José Asunción Sánchez Cerna

Maria Luz Balta Flores

Partido Morado

Yvo Erick Ernesto Hora Ordinola

Edith Pilar Garro Mallqui

Partido País para Todos

Edilberto Noe Ñique Alarcon

Aurea Bertha Moya Deza

Partido Patriótico del Perú

Julio Alberto Lingan Padilla

Partido Político Cooperación Popular

Roberto Carlos Chuquiruna Caceres

Zoila Kellita Camacho Sipiran

Partido Político Integridad Democrática

Jorge Francisco Goytizolo Barreto

Partido Político Nacional Perú Libre

César Raul Carbajal Sánchez

Marlene Medina Antaya

Partido Político Perú Acción

Anibal Rafael Santisteban Amable

Feliciana Soto Ramos

Partido Político Perú Primero

Maria Elena Ullilen Armas

Odar Rufino Alayo Aurora

Partido SiCreo

Christian David Burneo Carrasco

Yrma Lady Cabellos Alcantara

Podemos Perú

Jorge Luis Paredes Terry

Emma Maribel Pascual Ramirez

Primero la Gente

Rosa Gavina Acevedo Sonco

Miguel Angel Reyes Torres

Progresemos

Jorge Luis Alcalde Alfaro

Verónica Consuelo Chavarry Reque

Renovación Popular

Victor Julio León Álvarez

Un Camino Diferente

Rosario del Pilar Fernández Bazan

Roberto Carlos Herrera Sirlupu

Unidad Nacional

Adolfo Valdelomar Ahumada Ledesma

Maria Marcela Saavedra Flores

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Candidatos a Diputados por La Libertad en las Elecciones 2026

Estas son las listas de candidatos a Diputados por La Libertad para las elecciones 2026:



Ahora Nación:

Jose Artemio Muñoz Moreno

Rocio del Pilar Aznaran Torres

Gustavo Roberto Rojas Alegría

Lucila Cardenas Huayta

José Leoncio Castañeda Espejo

Katerin Saria Ayala Flores

Jover Pariona Gonzales

Carmen Zenaida Jose Aguilar

Alianza Electoral Venceremos

Olinda Emperatriz Valdez Garcia

Luis Abraham Palacios Yglesias

Nely Esther Alva Jimenez

Orlando Trinidad Farro

Carmen Nelly Salazar De Santa Maria

Armando Quiroz Inoñan

Marita Vanesa Yalico Zevallos

Carlos Yobany Abarca Muñoz

Alianza para el Progreso (APP)

Dante Alfredo Chavez Abanto

Veronica Rebeca Escobal Ordoñez

Julio Martin Camacho Paz

Lucila Marleny Carranza Lizarraga

Antonio Campos Castillo

Katherline Geraldine Gamboa Lopez

Luis Angel Yupanqui Oliva

Monica Maria Elizabeth Alfaro Albildo

Avanza País

Ramon Alejandro Caceda Saavedra

Raquel Lorena Coronado Arce

Victor Manuel Martin Paredes Perez

Teresa Elizabet Colmenares Lopez

Miguel Angel Mostto Fernandez Prada

Sonia Hipolita Dominguez Cruzado

Pedro Nicolas Marreros Bernales

Angie Julieta Brito Zavala

Fe en el Perú

Wilmar Alfredo Moreno Fuentes

Juanita Amanda Vilca Bejarano

Eliter Leonel Barrantes Prado

Edita Soledad Gonzales Rodriguez De Reyna

Dennis Elias Espejo Rodriguez

Teresa Manuela Garcia Calderon

Joselito Ferrer Martinez

Judith Ruth Pastor Mendoza

Frente Popular Agrícola Fia del Perú (FREPAP)

Aldo Remigio Bazan Moreno

Elizabeth Malena Siccha Herrera

Pedro Emilio Navis Sare

Yessenia Rosmeri Rafael Castro

Brandool Kenidey Salinas Varela

Ruby Lesly Zavaleta Vidal De Castillo

Franklin Rufino Cisneros

Rosa Polo Huaman

Fuerza Popular

Gilmer Trujillo Zegarra

Leticia Maruja Leiva Baylon

Miguel Angel Vivanco Reyes

Mary Luz Vilca Flores

Geanmarco Antonio Quezada Castro

Evelyn Marisol Siccha Rodriguez

Javier Edwart Estrada Pozo

Rosario Franki Paredes Chipana

Fuerza y Libertad

Luis Alberto Cueva Sifuentes

Milagros Yolanda Blanco Reyna De Natalio

Jose Luis Carranza Castillo

Rosana Elizabeth Flores Garcia

Carlos Augusto Sifuentes Carranza

Jesmy Suleyma Perez Vargas

Wilelmo Antonio Guevara Benites

Yely Magali Aguilera Paitan

Juntos por el Perú (JPP)

Keyla Denis Ponce Loloy

Marino Teofilo Lavado Valdivia

Fani Lilian Quiñones Carlos

Alex Colbert Chang Briones

Alicia Esther Soles Garcia

Milton Jhon Ruiz Carranza

Marcelina Pastor Vasquez

Jose Felipe Dominguez Trujillo

Libertad Popular

Omar Demetrio Cerna Muñoz

Jossepe Andrew Espinoza Huallanca

Partido Aprista Peruano (APRA)

Fernando Alfaro Jimenez

Margarita Consuelo Obeso Gonzalez

Cristian Wiston Ruiz Velasquez

Rosa Isabel Mendez Tandaypan

Justo Galicia Pulido

Lidia Luisa Sempertigue Grijalba

Pedro Enrique Caceres Alvarado

Mercy Lady Lazaro Ruiz

Partido Cívico Obras

Demetrio Flavio Valqui Calderon

Melisa Manuela Zavaleta Minchola

Jose Benjamin Teran Teran

Nora Soledad Perez Rodriguez

Pablo Moises Garcia Varas

Santos Porfiria Cruz Galvez

Edilberto Cueva Gomez

Tania Carlin Ladines

Partido del Buen Gobierno

Nora Maria Llaque Linares

Martin Reto Otero

Milagros Yesenia Paredes Sanchez

Juan Andres Villalobos Torres

Chris Lizeth Quiroz Soraluz

Partido Demócrata Unido Perú

Linder Fermin Salinas Parimango

Jose Luis Reyes Bolo

Partido Demócrata Verde

Roger Eduardo Bautista Anampa

Guisella Ivette Alva Franco

Daniel Eugenio Tadeo Melliso

Meryann Arlet Yza Castro

Richard Wilman Pereda Casas

Gladys Ofelia Valencia Chavez

Javier Nicolas Alcantara Garcia

Cruz Maria Valencia Maza

Partido Demócratico Federal

Gabriel Paredes Garcia

Beatriz Ileana Alvitres Guevara

Gabriel Arnaldo Alvitres Bazan

Roxana Isabel Perez Melendez

Brown Rossi Aguilar Rodriguez

Rosa Violeta Carrion Alvarado

Jackson Martin Vasquez Urbina

Moena Manesi Huamani Sanchez

Partido Democrático Somos Perú

Johanna Gabriela Lozada Baldwin

Alberto Eugenio Bailon Bustamante

Nayda Anticona Garcia

Ivan Rosas Paredes

Basthy Micall Aguirre Saldivar

Rony Acosta Morillo

Rita Gianella Otiniano Aguilar

Carlos Manuel Cipriano Otiniano

Partido Frente de la Esperanza 2021

Isidro Narcizo Pretell Alvarez

Jeni Mirela Villar Cueva

Jose Carlos Munarriz O'Phelan

Dalila Marisol De La Cruz Carbonell

Jesus Wilmer Linares Zavaleta

Ana Rosa Medina Mendoza

Eriko Rolyn Aguirre Rodriguez

Partido Morado

Alan Roosevelt Alcalde Ramirez

Veronika De Lourdes Caceres Noriega

Dante Moises De La Torre Ugarte Vasquez

Maria Del Rosario Munayco Rojas

Pedro Wigberto Suarez Mosqueira

Jaqueline Sonia Simonovich Muñante

Jose Manuel Rosario Venturo

Mercedes Salazar Sota

Partido País para Todos

Cesar Milton Guarniz Vigo

Leydi Bocanegra Haro

Nilton Cesar Gutierrez Guzman

Miriel Del Rocio Rocha Jimenez

Pirio Luis Lopez Orbegoso

Libertad Lourdes Monzon Fernandez

Luis Fernando Castañeda Reyes

Rosmery Janet Aguilar López

Partido Patriótico del Perú

Victor Raul Ventura Palomino

Daniel Gomer Zavaleta Beramendi

Evelyn Paola Chuan Rios

Luis Jeanpierre Ruiz Salazar

Partido Político Cooperación Popular

Jaime Alberto Montoya Gonzalez

Elisa Madai Raico Ocas

Milton Orlando Concepcion Raico

Carmen Maria Raico Ocas

Gumercindo Raico Tirado

Flormira Espinoza Francisco

Sherman Ponce Vela

Janeth Soledad Mendoza Baldarrago

Partido Político Integridad Democrática

Maria Laura Villanueva Vilchez

Juan Manuel Camus Vargas

Karina Del Rosario Gutierrez Siccha

Ricardo Carlos Ferrari Tumay

Mercedes Licet Peralta Cueva

Manuel Orlando Ganoza Davila

Violeta Enriqueta Montejo Pinillos

Partido Político Nacional Perú Libre

Rumaldo Viera Albarran

Jovanny Soledad Aguilar Valiente

Adolfo Luis Valverde Calipuy

Mirtha Rosario Guillen Miranda

Ronald Acosta Maza

Laura Virginia Rojas Zamudio

Pablo Julian Haro Quispe

Yuliana Rosmery Chavez Lucas

Partido Político Perú Acción

Enma Maribel Mendoza Esquivel

Adriam Natividad Ambrosio Narvaez

Lorena Carruitero Sal Y Rosas

Marcos Miguel Riojas Agurto

Juliana Crispin Enriquez

Alejandro Ramos Lizana

Seferina Vilcas Gonzales

Felix Taipe Mayhua

Partido Político Perú Primero

Saul Tacar Yucra

Anabella Medali Jimenez Arteaga

Gonzalo Eduardo Sanchez Bocanegra

Milagros Jennifer Catalan Corman

Jose Vitelio Trujillo Cardenas

Santa Catalina Gonzales Castro

Mario Ernesto Villanueva Rodriguez

Diana Yanina Custodio Polo

Partido Político PRIN

Henry Orlando Grados Mendez

Yuvikza Yureia Morales Diaz

Ramon Avelino Aguirre Leon

Yudy Dionicia Romero Graciano

Jimmy Cesar Romero Chirinos

Flor De Maria Acuña Jara De Sanchez

Juan Francisco Ballena Mauricio

Jenny Marisol Linares Diaz

Partido SiCreo

Alejandro Agustin Santa Maria Silva

Alicia Esther Rodriguez Quintana

Cesar Alejandro Paucarcaja Garcia

Rosita Mabel Alvarado Floriano

William Salvador Ortiz Vigo

Zoila Gladys Vazallo Orbegoso

Emer Dimer De La Cruz Delgado

Sofia Sol Elizabeth Chico Cabellos

Podemos Perú

Pepe Valdemar Ramos Mecola

Denisse Margorie Quiroz Mendoza

Juan Bartolome Burgos Oliveros

Maria Teresa Tisnado Solis

Richard Marco Antonio Santillan Dioses

Nali Diamily Galindos Palacios

Giancarlo Andre Toribio Castro

Liliana Janet Mori Rivero

Primero la Gente

Carlos Antonio Torres Bravo

Maria Asuncion Rios Cotrina

Alfonso Rafael Casanova Herrera

Maria Esther Segura Rodriguez

Carlos Maximo Valderrama Garcia

Francefelina Ticlihuanca Garcia

Ramiro Benjamin Sanchez Mercado

Carol Estefany Navarro Vilchez

Progresemos

Regulo Gilberto Franco Jordan

Sandra Julissa Fernandez Lezama

Julio Cesar Polo Piminchumo

Tania Castillo Carmona

Henry Cesar Hernandez Flores

Rosario Maria Roque Angulo

Feli Luterio Pinedo Bueno

Estefa Rosalia Vega De Saenz

Renovación Popular

Diego Alonso Fernando Bazan Calderon

Miriam Ruth Gayoso Paredes

Alan Guillermo Pino Delgado

Maria De Lourdes Elera Mantilla

Luis Fernando Ramirez Galvez

Yvette Pamela Cayetano Minchola

Jin Jose Robles Centurion

Aida Acosta Pesantes

Un Camino Diferente

Milton Smit Gamboa Benites

Keyssi Edith Leal Luis

Peter Anderson Espinola Briceño

Katty Aracely Gonza Carnero

Carlos Melchor Castillo Mauricio

Grimaldina Elvia Guevara De Rodriguez

Luis Armando Liza Pereda

Janeth Rocio Esquivel Flores

Unidad Nacional

Alfredo Manuel Galindo Peralta

Lizzet Maricielo Romero Medina

Dionicio Olivares Fernandez

Claudia Marissa Chirinos Neyra

Ciro Alberto Sanchez Cueva

Janixsa Milagros Diaz Barrios

Paul Robinson Paredes Avila

Carmen Anali Ramos Bernabe

Elecciones 2026 en Perú: lo que debes saber

Las Elecciones Generales 2026 se realizarán el próximo 12 de abril y definirán a las nuevas autoridades del país, incluyendo presidente, senadores y diputados. Los ciudadanos deberán acudir a sus locales de votación asignados por la ONPE para emitir su voto.

Elecciones 2026: link para saber si eres miembro de mesa

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó el enlace oficial para que los ciudadanos verifiquen si fueron designados como miembros de mesa en las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026.

Para consultarlo, solo debes ingresar al portal de la ONPE, colocar tu número de DNI y revisar el resultado, donde se indicará si eres titular o suplente, así como el local de votación asignado para cumplir con este deber cívico obligatorio. Para continuar con ese proceso, haz click aquí.

Elecciones 2026: link para conocer tu local de votación en La Libertad

La ONPE puso a disposición la consulta pública para que los ciudadanos verifiquen su local de votación y confirmen la relación final de miembros de mesa para las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026.

El servicio ya puede usarse en línea ingresando el número de Documento Nacional de Identidad (DNI). La entidad precisó que la información corresponde al padrón definitivo, tras concluir el proceso de tachas y reemplazos previsto en el cronograma oficial. Para continuar con ese proceso, haz click aquí.