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Judicialidad

Corte de Tumbes inicia actos previos por sus 25° Aniversario Institucional

Magistrados y servidores de la Corte de Tumbes se reunieron para planificar las actividades por el 25.º aniversario de la institución. La reunión fue liderada por el Dr. Otto Verapinto Márquez.

El evento conmemorativo tiene como meta fortalecer los lazos entre magistrados y servidores. Fuente: Difusión.
El evento conmemorativo tiene como meta fortalecer los lazos entre magistrados y servidores. Fuente: Difusión.

Magistrados y servidores organizados en subcomisiones se reunieron con el presidente de la Corte de Tumbes, Dr. Otto Verapinto Márquez con el objetivo de planificar y articular las actividades conmemorativas por el 25.° aniversario de creación de la Corte Superior de Justicia de Tumbes.

Durante la reunión, los integrantes de las subcomisiones abordaron propuestas y acciones como concurso de canto y de postres, campeonato deportivo, conferencias magistrales, corzo, entre otras actividades.

Las mismas que tienen por finalidad integrar y confraternizar entre todos los integrantes de esta familia judicial.

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