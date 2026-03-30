Corte de Tumbes inicia actos previos por sus 25° Aniversario Institucional
Magistrados y servidores de la Corte de Tumbes se reunieron para planificar las actividades por el 25.º aniversario de la institución. La reunión fue liderada por el Dr. Otto Verapinto Márquez.
Magistrados y servidores organizados en subcomisiones se reunieron con el presidente de la Corte de Tumbes, Dr. Otto Verapinto Márquez con el objetivo de planificar y articular las actividades conmemorativas por el 25.° aniversario de creación de la Corte Superior de Justicia de Tumbes.
Durante la reunión, los integrantes de las subcomisiones abordaron propuestas y acciones como concurso de canto y de postres, campeonato deportivo, conferencias magistrales, corzo, entre otras actividades.
Las mismas que tienen por finalidad integrar y confraternizar entre todos los integrantes de esta familia judicial.