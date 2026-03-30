Corte de Tumbes inicia actos previos por sus 25° Aniversario Institucional

El evento conmemorativo tiene como meta fortalecer los lazos entre magistrados y servidores. Fuente: Difusión.

El evento conmemorativo tiene como meta fortalecer los lazos entre magistrados y servidores. Fuente: Difusión.

Magistrados y servidores organizados en subcomisiones se reunieron con el presidente de la Corte de Tumbes, Dr. Otto Verapinto Márquez con el objetivo de planificar y articular las actividades conmemorativas por el 25.° aniversario de creación de la Corte Superior de Justicia de Tumbes.

Durante la reunión, los integrantes de las subcomisiones abordaron propuestas y acciones como concurso de canto y de postres, campeonato deportivo, conferencias magistrales, corzo, entre otras actividades.

Las mismas que tienen por finalidad integrar y confraternizar entre todos los integrantes de esta familia judicial.